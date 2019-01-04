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01:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Побег из КНДР: как дипломаты и рядовые северокорейцы ищут убежища за границей

Два месяца прошло с момента, как в Италии пропал северокорейский дипломат. Где он и что с ним, до сих пор неизвестно. Какие последствия могут ждать дипломата и сколько людей ежегодно бегут из КНДР?

Два месяца прошло с того дня, когда в Италии исчез и.о. посла КНДР. Неподтвержденные сообщения об этом поступали и раньше, но только сейчас о побеге заговорили официальные лица.

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В южнокорейских СМИ появились заявления членов правительства, которые подтверждают исчезновение высокопоставленного северокорейского дипломата.

СМИ Южной Кореи сообщают, что он попросил политического убежища в Италии. Итальянский МИД эту информацию не подтверждает. Где этот человек, что ждет его самого и его близких? Были ли подобные случаи бегства северокорейских дипломатов?

48-летний Чо Сон Гиль исполнял обязанности посла КНДР в Риме с октября 2017 года. Он был назначен на эту должность после того, как Италия в знак протеста против ядерных испытаний Пхеньяна выслала из страны предыдущего северокорейского посла.

Срок работы в посольстве Чо Сон Гиля заканчивался в конце ноября 2018 года. Он решил не дожидаться этого дня и бесследно исчез в начале месяца.

Как правило, иностранные государства, в которых просят убежища представители КНДР, информируют о таких случаях Южную Корею. По сообщению южнокорейской газеты JoongAng, на этот раз властям страны ничего не сообщили.

Итальянские власти якобы взяли чиновника под охрану и до сих пор не решили, что с ним делать, предполагает издание.

Газета также сообщает, что Чо Сон Гиль известен как сын и зять высокопоставленных чиновников Северной Кореи. О его привилегированном статусе говорит и то, что ему разрешили приехать в Рим с женой и детьми.

Северокорейские дипломаты, работающие за границей, часто вынуждены оставлять членов своих семей на родине. Эта мера призвана препятствовать дезертирству. Исключения, как правило, делаются только для чиновников из очень влиятельных семей.

Дипломатическая миссия Северной Кореи в Италии стратегически важна для Пхеньяна, поскольку Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН находится именно в Риме, а Северная Корея часто страдает от нехватки продовольствия.

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Имидж за рубежом

В Пхеньяне не раз подчеркивали, что северокорейские спецслужбы за границей строго следят за любыми проявлениями нелояльности своих граждан. Однако обмануть спецслужбы северокорейским дипломатам иногда все же удается.

В 2016 году заместитель посла в Лондоне Тхэ Ён Хо попросил политического убежища в Южной Корее.

Новость о его дезертирстве была расценена в Пхеньяне как удар по режиму Ким Чен Ына. В официальном заявлении КНДР Тхэ Ён Хо назвали «человеческим отбросом».

Ирония заключалась в том, что основным направлением деятельности дипломата была работа по улучшению имиджа северокорейских властей за рубежом.

Побег в никуда

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Помимо дипломатов, из КНДР ежегодно пытаются дезертировать рядовые граждане. В среднем около тысячи человек каждый год бегут из Северной Кореи. Чаще всего они направляются в Китай — по опасному пути через горы и реки.

Многие беженцы впоследствии направляются в Южную Корею, где работают специальные программы адаптации беженцев из Северной Кореи.

Сбежать из Северной Кореи нелегко, однако у некоторых жителей страны такая возможность появляется. В частности, это касается работников совместных предприятий, расположенных на границе с Китаем, рассказал Русской службе Би-би-си автор документального фильма про Северную Корею «Луч солнца» Виталий Манский.

Но зачастую беженцы не имеют четкого плана и слабо представляют себе, что они будут делать, сбежав из страны.

«Они бегут не в поисках каких-то благ, а от безысходности, поэтому очень часто это побеги в никуда. Это как выброситься за борт судна посреди бушующего океана, потому что невозможно выносить издевательства на борту корабля», — говорит Манский, общавшийся со многими северокорейскими беженцами.

По его словам, жизнь после побега — это серьезное испытания для северокорейца, особенно если этот человек дипломат.

«Быть северокорейским дипломатом — это значит пройти многоступенчатую систему проверок. Дипмиссии — это высшая каста северокорейского общества, — говорит Виталий Манский. — И если на чей-то побег власти могут закрыть глаза, то с родственниками и поручителями дипломата на родине точно будут серьезно разбираться. Человек, попросивший убежище, об этом хорошо знает».

Справка
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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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