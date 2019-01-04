Помпео заявил, что США начали вывод войск из Сирии
США уже начали выводить своих военнослужащих из Сирии, заявил в интервью телеканалу Newsmax американский госсекретарь Майкл Помпео.
США уже начали выводить своих военнослужащих из Сирии, заявил в интервью телеканалу Newsmax американский госсекретарь Майкл Помпео.
По его словам, президент США Дональд Трамп
Он добавил, что США продолжат кампанию против террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России), а также противодействие «террористической деятельности Ирана». «Президент также ясно дал понять, что нам нужно продолжать кампанию против ИГ. Мы продолжим достигать результатов. Мы сделаем это в то время, когда американские войска покинут Сирию», — пояснил госсекретарь США.
При этом Майкл Помпео отказался назвать конкретные сроки вывода войск. «Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда мы уйдем», — объяснил он.
19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Изначально было заявлено, что войска могут быть выведены в течение 30 дней. Однако источники ABC News позднее сказали, что процесс может затянуться на несколько месяцев.