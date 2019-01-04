Помпео заявил, что США начали вывод войск из Сирии

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По его словам, президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен «обеспечению стабильности на всем Ближнем Востоке». «Наши войска выходят (из Сирии.— “Ъ”). Они уйдут оттуда», — сказал господин Помпео.

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Он добавил, что США продолжат кампанию против террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России), а также противодействие «террористической деятельности Ирана». «Президент также ясно дал понять, что нам нужно продолжать кампанию против ИГ. Мы продолжим достигать результатов. Мы сделаем это в то время, когда американские войска покинут Сирию», — пояснил госсекретарь США.

При этом Майкл Помпео отказался назвать конкретные сроки вывода войск. «Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда мы уйдем», — объяснил он.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Изначально было заявлено, что войска могут быть выведены в течение 30 дней. Однако источники ABC News позднее сказали, что процесс может затянуться на несколько месяцев.