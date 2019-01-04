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04:39 (мск), источник: РИА Новости

В бундестаге предрекли ухудшение отношений с Россией в 2019 году

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В 2019 году отношения между Россией и Германией ожидает резкое ухудшение, заявил уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе в интервью Pfälzische Merkur.

Источник: AP 2018

По его мнению, это связано с тем, что в 2018 году Россия якобы демонстрировала крайне непредсказуемую политику.

Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнёмся с резким ухудшением.
Дирк Визе
уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией

Кроме того, политик считает, что это связано с «ответственностью России за ряд инцидентов, произошедших в 2018 году по всему миру».

«Мы имели дело с отравлением бывшего шпиона Скрипаля. Затем Москва закрутила спираль гонки вооружений — Договор РСМД может быть расторгнут. И по этому вопросу нам придется интенсивно заниматься и в новом году. И, конечно же, я помню об опасной демонстрации силы в Азовском море. Поэтому заявляю: отношения с Россией ухудшатся и в этом году», — объяснил Визе.

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Однако при этом он добавил, что в сфере гражданского общества между странами намечается интенсивный обмен, в частности, он выделил «Петербургский диалог», который, по его словам, даст много возможностей для научного сотрудничества между странами.

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Помимо этого, Визе назвал условия, при которых Евросоюз может смягчить санкции в отношении России. По словам политика, это связано с реализацией Минских соглашений, которые постоянно нарушаются.

«Мы всегда чётко давали понять: если в реализации Минских соглашений будет достигнут прогресс, то можно будет задуматься над смягчением санкций. Перманентного перемирия, однако, до сих пор нет. Даже режим прекращения огня к православному Рождеству, о котором удалось договориться представителям ОБСЕ, был нарушен в первый же день», — отметил Визе, однако не возложил ответственность за это на Россию.

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

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В конце ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников, после чего их задержали, а украинских моряков арестовали. Владимир Путин прокомментировал инцидент, связав его с низким рейтингом действующего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

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