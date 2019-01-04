Источник: стратегический подводный беспилотник «Посейдон» получит скорость более 200 км/ч

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, «как и в случае с ракето-торпедой “Шквал”, беспилотник “Посейдон” будет двигаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг аппарата будет образовываться полость с водяным паром — прим. ТАСС), что значительно снижает сопротивление среды».

Как добавил источник, «на пути к цели “Посейдон” будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине, что с учетом скорости и максимальной глубины хода более 1 км делает поражение беспилотника существующими сегодня у вероятного противника средствами невозможным».

Максимальная подводная скорость современных атомных подлодок составляет около 60 км/ч (30−35 узлов), торпед — в районе 90 км/ч (до 50 узлов). Отечественная ракета-торпеда «Шквал», оборудованная реактивным двигателем, может, по разным данным, идти под водой со скоростью 370 км/ч (до 200 узлов), но на дистанцию чуть более 10 км и на малой глубине.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

О беспилотнике «Посейдон»

Как сообщил в конце декабря ТАСС другой источник в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время ведутся подводные испытания беспилотного аппарата «Посейдон». Он уточнял, что в качестве носителя беспилотника используется одна из атомных подлодок ВМФ.

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О создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой впервые рассказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте этого года. Президент тогда сообщил, что эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее.