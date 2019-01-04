Макрон готов произвести в стране глубокие изменения в связи с протестами населения

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«Совершенно очевидно, что мы должны пойти еще дальше в производимых изменениях, быть более радикальными в своих методах и стиле действий», — сказал Гриво, передавая слова президента.

«Нам необходимо в полной мере отвечать на устремления и чаяния французов, так как именно эти устремления и привели нас к власти. Возможно, наши действия отличались некоторым консерватизмом, и это следует изменить. Мы будем рады осуществить такую работу совместно с институтами власти, представителями территорий, всеми, кто искренне стремится к переменам в нашей стране», — сказал также представитель правительства, выражая мнение президента.

Вина правительства

Гриво особо отметил, что в ходе своего выступления на совете министров Макрон остановился «на тех аспектах, которые могут быть поставлены в вину правительству по итогам 20 месяцев его деятельности». Одним из таких главных недостатков он назвал то, что «для многих французов положение изменилось лишь незначительно в том, что касается их жизни и быта», при этом «крупных изменений в социальной сфере не произошло». Также властям, по мнению Макрона, «следует учесть, что необходимо предоставить людям шанс в мире <…>, где они вынуждены каждодневно бороться за свое политическое пространство».

В то же время глава государства «констатировал, что власти идут по верному пути и что существует возможность естественным путем добиваться улучшения ситуации». «Мы дали конкретные ответы на законные первые требования “желтых жилетов”, в частности в том, что касается покупательной способности, причем всего 12 дней спустя после того, как президент сообщил о предстоящих мерах», — напомнил в этой связи представитель правительства.

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Гриво сообщил, что обещанные президентом «большие общенациональные дебаты начнутся во Франции уже в ближайшие недели и предоставят гражданам хорошую возможность высказать свое мнение». «Те, кто сеет смуту и продолжает беспорядки, явно не намерены участвовать в общенациональных дебатах», — отметил он, указав на то, что гражданам надлежит «активно участвовать в обсуждениях, высказывая свое мнение, так как это особо важно для страны в нынешний период».