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19:32 (мск), источник: ТАСС

Макрон готов произвести в стране глубокие изменения в связи с протестами населения

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе первого в этом году заседания совета министров заявил о своей готовности значительно углубить намеченные преобразования в стране, идя навстречу требованиям населения. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель правительства Бенжамен Гриво, выступая по итогам заседания. Трансляция брифинга была доступна на странице Елисейского дворца в Twitter.

Источник: Reuters

«Совершенно очевидно, что мы должны пойти еще дальше в производимых изменениях, быть более радикальными в своих методах и стиле действий», — сказал Гриво, передавая слова президента.

«Нам необходимо в полной мере отвечать на устремления и чаяния французов, так как именно эти устремления и привели нас к власти. Возможно, наши действия отличались некоторым консерватизмом, и это следует изменить. Мы будем рады осуществить такую работу совместно с институтами власти, представителями территорий, всеми, кто искренне стремится к переменам в нашей стране», — сказал также представитель правительства, выражая мнение президента.

Вина правительства

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Гриво особо отметил, что в ходе своего выступления на совете министров Макрон остановился «на тех аспектах, которые могут быть поставлены в вину правительству по итогам 20 месяцев его деятельности». Одним из таких главных недостатков он назвал то, что «для многих французов положение изменилось лишь незначительно в том, что касается их жизни и быта», при этом «крупных изменений в социальной сфере не произошло». Также властям, по мнению Макрона, «следует учесть, что необходимо предоставить людям шанс в мире <…>, где они вынуждены каждодневно бороться за свое политическое пространство».

В то же время глава государства «констатировал, что власти идут по верному пути и что существует возможность естественным путем добиваться улучшения ситуации». «Мы дали конкретные ответы на законные первые требования “желтых жилетов”, в частности в том, что касается покупательной способности, причем всего 12 дней спустя после того, как президент сообщил о предстоящих мерах», — напомнил в этой связи представитель правительства.

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Гриво сообщил, что обещанные президентом «большие общенациональные дебаты начнутся во Франции уже в ближайшие недели и предоставят гражданам хорошую возможность высказать свое мнение». «Те, кто сеет смуту и продолжает беспорядки, явно не намерены участвовать в общенациональных дебатах», — отметил он, указав на то, что гражданам надлежит «активно участвовать в обсуждениях, высказывая свое мнение, так как это особо важно для страны в нынешний период».

Президент Франции подтвердил, как сообщил Гриво, решимость властей пресекать все противоправные действия. «Никто не может быть выше закона. Сила будет пребывать на стороне закона», — подчеркнул Макрон.

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