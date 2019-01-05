NASA попросило «Роскосмос» перенести визит в США

Источник: AP 2018

При этом новая дата визита не определена, говорится в заявлении американского ведомства. Визит российского функционера был запланирован на февраль 2019 года.

Отмечалось, что американским и российским коллегам предстоит обсудить вопросы сотрудничества по Международной космической станции (МКС).

1 октября Дмитрий Рогозин заявил, что из-за влияния определенных кругов, которые диктуют условия NASA, у «Роскосмоса» появились проблемы во взаимодействии с американским агентством.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что он лично знает людей из NASA, которые рассказывали об огромном давлении, оказываемом на организацию «оголтелыми русофобами».