NASA попросило «Роскосмос» перенести визит в США
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило «Роскосмосу» о необходимости отложить визит его руководителя Дмитрия Рогозина в США.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило «Роскосмосу» о необходимости отложить визит его руководителя Дмитрия Рогозина в США.
При этом новая дата визита не определена, говорится в заявлении американского ведомства. Визит российского функционера был запланирован на февраль 2019 года.
Отмечалось, что американским и российским коллегам предстоит обсудить вопросы сотрудничества по Международной космической станции (МКС).
1 октября Дмитрий Рогозин заявил, что
Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что он лично знает людей из NASA, которые рассказывали об огромном давлении, оказываемом на организацию «оголтелыми русофобами».
3 января Рогозин поздравил коллег из Китая с проведением первой в истории успешной посадки космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.