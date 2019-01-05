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01:06 (мск), источник: Известия

NASA попросило «Роскосмос» перенести визит в США

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило «Роскосмосу» о необходимости отложить визит его руководителя Дмитрия Рогозина в США.

Источник: AP 2018

При этом новая дата визита не определена, говорится в заявлении американского ведомства. Визит российского функционера был запланирован на февраль 2019 года.

Отмечалось, что американским и российским коллегам предстоит обсудить вопросы сотрудничества по Международной космической станции (МКС).

1 октября Дмитрий Рогозин заявил, что из-за влияния определенных кругов, которые диктуют условия NASA, у «Роскосмоса» появились проблемы во взаимодействии с американским агентством.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что он лично знает людей из NASA, которые рассказывали об огромном давлении, оказываемом на организацию «оголтелыми русофобами».

3 января Рогозин поздравил коллег из Китая с проведением первой в истории успешной посадки космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.

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