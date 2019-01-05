Доход Порошенко в 2018 году вырос в 82 раза

Источник: Reuters

Как отмечает издание, наибольший доход украинский президент получил от компании Rothschild Trust, которой была передана доля принадлежащей Порошенко кондитерской корпорации «Рошен». Доход от этого источника в 2018 году составил 1,1 миллиарда гривен (порядка 2,76 миллиарда рублей).

Кроме того, Порошенко также задекларировал 181 миллион гривен (около 453,78 миллиона рублей) дивидендов от компании «Прайм Эссетс Кэпитал», 28,8 миллиона гривен (почти 72,2 миллиона рублей) доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 13,7 миллиона гривен (порядка 34,4 миллиона рублей) процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке и 0,8 миллиона гривен (около двух миллионов рублей) дохода от продажи недвижимости.

Таким образом, суммарно задекларированный с начала 2018 года доход президента Украины составил более 1,3 миллиарда гривен (около 3,3 миллиардов рублей).

Эта сумма в 82 раза превышает прошлогодний задекларированный доход Порошенко, который составил 16,3 миллиона гривен (порядка 40,9 миллиона рублей).