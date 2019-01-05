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03:24 (мск), источник: Аргументы и факты

Трамп пригрозил ввести в США режим ЧП

Американский лидер не исключил, что бюджетный кризис удастся разрешить в начале следующей недели.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы получить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он сказал, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома, пишет ТАСС.

«Мы можем ввести чрезвычайное положение в стране и построить ее очень быстро», — отметил американский лидер.

Если в стране будет действовать режим ЧП, Трампу не понадобится одобрение Конгресса для выделения средств на возведение стены. В этом случае можно будет задействовать деньги, которые законодатели выделяют на чрезвычайные ситуации.

Члены Демократической партии в конгрессе отказываются принимать бюджет, который предусматривает выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе. Из-за этого с 22 декабря в США частично приостановлена работа правительства. Трамп не исключил, что вопрос удастся разрешить в начале следующей недели.

Ранее в пятницу палата представителей США приняла проект бюджета без денег на стену. Республиканцы заявили, что сенат, где им принадлежит большинство, не одобрит документ.

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