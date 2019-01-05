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06:10 (мск), источник: Интерфакс

Задержанный в России американец был осужден в США за попытку украсть $10 тыс

Москва. 5 января. INTERFAX.RU — Пол Уилан — гражданин США, задержанный в России по подозрению в шпионской деятельности — ранее был осужден военным трибуналом в Соединенных Штатах за попытку хищения денежных средств, сообщила газета Washington Post.

П. Уиллан во время службы в Ираке на административно-хозяйственной должности в 2016 году пытался присвоить $10 тыс. государственных средств, но был разоблачен.

Кроме того, П. Уиллан без достаточного количества денег на своем банковском счету выписал чеки на сумму $6 тыс, был уличен в других мошеннических операциях.

В связи с этим П. Уиллан был осужден военным трибуналом, разжалован в рядовые и уволен из рядов вооруженных сил, информирует газета.

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