Задержанный в России американец был осужден в США за попытку украсть $10 тыс
Москва. 5 января. INTERFAX.RU — Пол Уилан — гражданин США, задержанный в России по подозрению в шпионской деятельности — ранее был осужден военным трибуналом в Соединенных Штатах за попытку хищения денежных средств, сообщила газета Washington Post.
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