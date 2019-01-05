Задержанный в России американец был осужден в США за попытку украсть $10 тыс

П. Уиллан во время службы в Ираке на административно-хозяйственной должности в 2016 году пытался присвоить $10 тыс. государственных средств, но был разоблачен.

Кроме того, П. Уиллан без достаточного количества денег на своем банковском счету выписал чеки на сумму $6 тыс, был уличен в других мошеннических операциях.