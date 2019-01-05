Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT

Хакеры обнародовали новые документы и счета на оплату, которые они назвали свидетельством проведения Integrity Initiative за деньги британских налогоплательщиков анализа деятельности Лейбористской партии и её лидера, а также телеканала RT. В документах речь, в частности, идёт об освещении инцидента в Солсбери, положении в странах бывшего СССР и ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию. Британский МИД уже признавал достоверными ранее опубликованные документы Anonymous по теме вмешательства Лондона в дела стран ЕС и ведении целенаправленной информационной войны против России.
Anonymous опубликовали текстовые копии счетов на общую сумму около 1 тысячи фунтов, выставленных на имя живущего в Иордании некоего человека под именем Джассара Джамаля аль-Тахата за «составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT».
Опубликованы также два доклада о деятельности RT. Один, составителем которых указан Джассар аль-Тахат, представляет собой анализ работы RT на Ближнем Востоке, составленный в апреле 2018 года. Второй, без указания имени автора, исследует принципы распространения новостей в социальных сетях, констатирует успехи RT и Sputnik на этих платформах. «Планы по противодействию RT» и «Причины, по которым они противодействуют RT» — называют эти доклады сами хакеры.
Первый доклад датирован 9 апреля, второй без даты, а счета маркированы 15, 18 и 21 апреля.
Согласно одному из докладов, на Ближнем Востоке «RT воспринимается сейчас как наиболее достоверный источник информации, дающий другую сторону истории» и отвечающий вектору развития региона, особенно из-за того, что местные интеллектуалы жили в условиях доминирования западного нарратива, а «их главное желание теперь — увидеть другую сторону». Автор доклада также признает, что у RT такая степень доверия в регионе, которой западные ресурсы не обладают.
Второй доклад констатирует успехи RT и Sputnik в социальных сетях, особенно на фоне недоверия к западным информационным ресурсам среди самой западной аудитории. Далее обозначены целевые аудитории Integrity Initiative.
В ноябре 2018 года хакеры впервые опубликовали документы о деятельности проекта «Института государственного управления» Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. По данным Anonymous, программа института не обновлялась с 2017 года, информация о его сотрудниках и контактные данные учреждения отсутствуют, а программный код онлайн-публикаций позволяет сделать вывод, что они делаются в автоматическом режиме.