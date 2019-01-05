Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Недалек умом»: Мягков резко ответил митрополиту
Самые быстрые и самые роскошные автобусы (фото)
Дети Филиппа Киркорова восхитили соцсети артистичностью
Тайные связи: звезды, которые долго скрывали свои отношения
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Украинскую журналистку поставили на место за шутку на ТВ
СМИ США отреагировали на два буллита в ворота РФ
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Интрига еще жива. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль»
Марадона заявил, что его здоровью ничего не угрожает
Тайные связи: звезды, которые долго скрывали свои отношения
Какой водой лучше умывать лицо
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
14Обрушение части дома в Магнитогорске
11:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Абэ заявил о «решающем моменте» в переговорах с Россией по мирному договору

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал решающий момент.

Источник: AP 2018

«Настал решающий момент. Мы с президентом Путиным обязательно обязательно поставим окончательную точку в этом вопросе», — сказал господин Абэ во время своей поездки в префектуру Ямагути (цитата по Kyodo).

Премьер-министр Японии также заявил, что в ходе своего визита в Россию, который состоится в конце января, он намерен продвинуть вперед переговоры по мирному договору.

Напомним, в сентябре на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил Синдзо Абэ подписать мирный договор. В ходе ноябрьской встречи лидеры России и Японии договорились ускорить решение территориального спора, но конкретных действий анонсировано не было. Тем не менее, правительство Японии перешло к активному продвижению внутри страны варианта решения территориальной проблемы по «модели 1956 года», которая предполагает мирный договор с Россией после передачи японцам двух, а не четырех Курильских островов.

 Владимир Путин рассказал олигархам то, что они боялись услышать
В каких регионах России больше не верят Путину
Хакеры опубликовали доклады о работе Sputnik и RT
ФБР поймало россиянина на острове в Тихом океане
Бассейн в океане: как выглядит Большая голубая дыра (фото)
Прощание с актером Иваном Бортником пройдет 8 января
Сборная России не смогла выйти в финал молодежного ЧМ-2019
Трамп пригрозил ввести в США режим ЧП
Спорт
Интрига еще жива. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» Действующий чемпион победил со счетом 2:1
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: в Тульской области посреди поля гниют 330 авто В 90-е бывший сотрудник АЗЛК Михаил Красинец продал квартиру в Москве и уехал в Тульскую область. Так в сельское поле вросли три сотни редких машин. За эту коллекцию под открытым небом одни прозвали собирателя варваром, другие — спасителем наследия
Кино
Весь Петров: 13 ярких ролей актера в кино и сериалах Он молод, красив и талантлив. Его лицо не сходит с кино- и телеэкранов. Не знаете, о ком речь? Тогда наша подборка ярких ролей Александра Петрова для вас! А все, кто уже состоит в рядах поклонников артиста, могут просто еще раз насладиться его работами
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Популярные темы на «Детях»
спорт или науки? 286
Жилье с мат капиталом 224
Не знаю как назвать тему.... Достало все) 219
Дебоширы соседи 2 212
Леди
Личная история: как дружба с косметологом изменила мою жизнь Пойти в 33 года впервые к косметологу и подружиться с ним? Но что дальше?
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь