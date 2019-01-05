Абэ заявил о «решающем моменте» в переговорах с Россией по мирному договору

«Настал решающий момент. Мы с президентом Путиным обязательно обязательно поставим окончательную точку в этом вопросе», — сказал господин Абэ во время своей поездки в префектуру Ямагути (цитата по Kyodo).
Напомним, в сентябре на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил Синдзо Абэ подписать мирный договор. В ходе ноябрьской встречи лидеры России и Японии договорились ускорить решение территориального спора, но конкретных действий анонсировано не было. Тем не менее, правительство Японии перешло к активному продвижению внутри страны варианта решения территориальной проблемы по «модели 1956 года», которая предполагает мирный договор с Россией после передачи японцам двух, а не четырех Курильских островов.