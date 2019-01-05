Абэ заявил о «решающем моменте» в переговорах с Россией по мирному договору

Источник: AP 2018

«Настал решающий момент. Мы с президентом Путиным обязательно обязательно поставим окончательную точку в этом вопросе», — сказал господин Абэ во время своей поездки в префектуру Ямагути (цитата по Kyodo).

Премьер-министр Японии также заявил, что в ходе своего визита в Россию, который состоится в конце января, он намерен продвинуть вперед переговоры по мирному договору.