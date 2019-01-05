Военные пропустили приезд министра обороны в Петербург

Источник: РИА "Новости"

Для Кояра провели экскурсию в Морском соборе в Кронштадте. По словам заведующего филиалом Центрального военно-морского музея Александра Тарапона, гости были в восторге от убранства храма.

Министр также рассказала о планах создать в ЦАР специальное подразделение морской пехоты.

На вопрос о том, зачем стране, не имеющей выхода к морю, потребовалась именно морская пехота, Тарапон ответил: «Ну как-то так сказала, у них нету, но они планируют отряд какой-то». Он добавил, что для обсуждения этой темы Кояра планирует вернуться в Россию уже с официальным визитом.

Побеседовавший с «Фонтанкой» начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Игорь Коровин не увидел ничего странного в том, что военные остались в стороне от приезда главы Минобороны ЦАР. Он сообщил, что посодействовать поездке африканской чиновницы в Петербург его попросили некие друзья.

Кояра приезжала в Россию с официальным визитом в августе 2018 года, напоминает газета. Тогда ее встречал лично министр обороны России Сергей Шойгу.

Россия и ЦАР активно сотрудничают в военной сфере: там находятся российские гражданские и военные инструкторы, обучающие местных военнослужащих обращению с оружием, которое Москва безвозмездно поставила республике в 2018-м.