Военные пропустили приезд министра обороны в Петербург
В начале января в
В начале января в
Для Кояра провели экскурсию в Морском соборе в Кронштадте. По словам заведующего филиалом Центрального
На вопрос о том, зачем стране, не имеющей выхода к морю, потребовалась именно морская пехота, Тарапон ответил: «Ну
Побеседовавший с «Фонтанкой» начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Игорь Коровин не увидел ничего странного в том, что военные остались в стороне от приезда главы Минобороны ЦАР. Он сообщил, что посодействовать поездке африканской чиновницы в Петербург его попросили некие друзья.
Кояра приезжала в Россию с официальным визитом в августе 2018 года, напоминает газета. Тогда ее встречал лично министр обороны России Сергей Шойгу.
Помимо этого, есть данные о том, что в стране действуют наемники из России. Источники связывают их с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, сам предприниматель заявлял, что не имеет отношения к