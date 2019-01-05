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13:38 (мск), источник: Газета.Ру

Спикер палаты представителей конгресса США назвала Путина гангстером

Контакты главы Белого дома США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным являются «опасными», считает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ранее Путин в своем поздравлении Трампу подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в эфире MSNBC, что контакты главы Белого дома США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным являются «опасными».

Я думаю, что отношения президента Трампа с гангстерами по всему миру являются ужасающими. Владимир Путин, серьезно? Я думаю, что это опасно.
Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США

Двумя днями ранее начал работу новый состав конгресса США. Это первый состав законодательного органа, избранный при Трампе. На этих выборах демократам удалось взять под контроль нижнюю палату парламента.

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Трамп, женщины и геи.

Американские СМИ ожидают, что новый состав нижней палаты, где будет немало противников Трампа, будет активно проводить слушания касающиеся «российского следа» в кампании президента США.

«В январе Белый дом весь погрязнет в правовых тяжбах, поскольку демократы отправят головокружительное количество запросов, документов, повесток о даче свидетельских показаний…», — пишет The Washington Post.

Новый глава комитета по международным делам нижней палаты демократ Элиот Энгель ранее неоднократно высказывался о необходимости ужесточения антироссийских санкций.

В новом составе сената нет давнего друга России — конгрессмена Даны Рорабахера, которого часто называли «другом Путина».

Выборы в новый состав конгресса он проиграл.

Новое руководство появилось и в комитете по делам вооруженных сил, который также проявляет активность в российско-американских отношениях. Руководство комитетом перешло от республиканца Мака Торнберри к демократу Адаму Смиту.

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В отличие от жесткого консерватора Торнберри, Смит считается представителем леволиберального крыла Демократической партии, однако он настроен не менее жестко по отношению к Москве и критиковал Трампа за саммит с Путиным.

Владимир Путин в своем поздравлении Дональду Трампу подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности. Российский лидер подтвердил, что Москва открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня, передает НСН.

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что вопрос о возможности проведения в наступающем году встречи Путина и Трампа следует адресовать Вашингтону.

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Глава МИД России в очередной раз напомнил, что российская сторона всегда готова к диалогу, если готовы Соединенные Штаты, но переговоры должны вестись на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов.

Дипломат подчеркнул, что американская внешняя политика является заложницей политики внутренней, и Москва не может с этим ничего поделать.

«Там уже считается полезным для получения дополнительных голосов избирателей соревноваться в том, кто будет больше нападать на Россию», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что ЦРУ «впало в панику» после того, как на июльском саммите России и США в Хельсинки Трамп заявил, что российская сторона не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах. Об этом писало издание Business Insider со ссылкой на источник. Во время саммита Трамп также отметил, что его убедил в этом именно Путин.

«Люди буквально впали в панику во время просмотра [пресс-коференции в Хельсинки] в Лэнгли. На всех этажах. Все были в шоке», — сказал источник о реакции ЦРУ на заявление Трампа.

Впоследствии Трамп заявил, что оговорился, когда делал заявление о невмешательстве России в выборы в США. Американский телеканал ABC News назвал встречу Путин и Трампа одним из пяти ключевых моментов за год. Телеканал вспоминает, что после июльского саммита США и России по Вашингтону буквально пронеслось слово «измена», ответственность за которую возложили на Трампа.

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Американский политолог Тед Карпентер выразил мнение, что за ухудшение отношений с Россией несут ответственность страны Запада. Об этом она написал в своей статье для для журнала The American Conservative, передает ФАН.

По мнению Карпентера, действия Соединенных Штатов и их союзников привели к новой «холодной войне», которая в любой момент может превратиться в «горячую». Он добавил, что с момента распада Советского Союза в 1991 году Россия только отвечала на агрессию Запада в свой адрес, и историки при изучении этого периода удивятся провокационной политике в отношении Москвы.

Карпентер подчеркнул, что у США и их союзников еще есть шанс все исправить, которым они, однако, не пользуются, и даже наоборот ужесточают контрпродуктивную политику в отношении России.

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