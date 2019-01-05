Болтон: вывод войск из Сирии не означает отказа США от своей позиции по химоружию
ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Вывод американских войск из Сирии не означает, что Вашингтон
ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Вывод американских войск из Сирии не означает, что Вашингтон
Об этом заявил в субботу журналистам на борту самолета помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который прибыл в Израиль на переговоры с руководством страны по поводу Сирии и пресечения возможности возрождения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в регионе.
«Нет абсолютно никакого изменения в позиции США по поводу противодействия использованию химического оружия сирийским режимом и абсолютно никакого изменения в нашей позиции, которая заключается в том, что на любое использование химического оружия будет дан очень серьезный ответ, как мы уже делали дважды», — цитирует его слова агентство Reuters.
«Так что у режима, режима [президента Сирии Башара] Асада, не должно быть никаких иллюзий по этому поводу», — утверждал Болтон. «Мы сейчас работаем над деталями и условиями, при которых будет осуществляться вывод войск, но мы не хотим, чтобы режим Асада рассматривал то, что мы делаем, в качестве некого отступления от нашей позиции, которая заключается в противодействии использованию оружия массового поражения», — заявил помощник президента США.
14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись
Годом ранее, 7 апреля 2017 года, с американских эсминцев Ross и Porter в Средиземном море было выпущено 59 ракет Tomahawk по авиабазе ВВС Сирии Шайрат в Хомсе. В результате погибли 10 сирийских военных. Эта операция стала ответом на предполагаемое применение сирийскими войсками химического оружия 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, где погибли 84 человека. По мнению США, аэродром Шайрат использовался сирийскими ВВС для атаки на Идлиб.