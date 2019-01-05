Болтон: вывод войск из Сирии не означает отказа США от своей позиции по химоружию

Источник: AP 2018

Об этом заявил в субботу журналистам на борту самолета помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который прибыл в Израиль на переговоры с руководством страны по поводу Сирии и пресечения возможности возрождения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в регионе.

«Нет абсолютно никакого изменения в позиции США по поводу противодействия использованию химического оружия сирийским режимом и абсолютно никакого изменения в нашей позиции, которая заключается в том, что на любое использование химического оружия будет дан очень серьезный ответ, как мы уже делали дважды», — цитирует его слова агентство Reuters.

«Так что у режима, режима [президента Сирии Башара] Асада, не должно быть никаких иллюзий по этому поводу», — утверждал Болтон. «Мы сейчас работаем над деталями и условиями, при которых будет осуществляться вывод войск, но мы не хотим, чтобы режим Асада рассматривал то, что мы делаем, в качестве некого отступления от нашей позиции, которая заключается в противодействии использованию оружия массового поражения», — заявил помощник президента США.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.