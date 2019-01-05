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18:26 (мск), источник: РИА Новости

Медведев распорядился о выплатах пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске.

Взрыв газа в Магнитогорске
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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов извлечены тела 39 человек.

«Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске», — написал Медведев в Twitter.

Он добавил, что на эти цели из резервного фонда кабмина будет выделено около 65 миллионов рублей.

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