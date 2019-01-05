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19:06 (мск), источник: ТАСС

Семьи погибших при обрушении дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пособие семьям погибших в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске составит 1 млн рублей на каждого погибшего. Как сообщает в субботу пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Тем, кому причинен тяжкий или средней тяжести вред здоровью, будет выплачено по 400 тыс. рублей на человека, легкий вред — 200 тыс. рублей.

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Помимо этого будет оказана финансовая помощь в связи с утратой жильцами имущества первой необходимости в размере 100 тыс. рублей на человека, а также единовременная материальная помощь гражданам, условия жизнедеятельности которых были нарушены в результате обрушения, в размере 10 тыс. рублей на человека.

Распоряжением кабмина поручено правительству Челябинской области представить в МЧС России согласованные с Минздравом и МИД России списки погибших и пострадавших граждан. За счет государства будут оплачены услуги на погребение.

Как сообщает пресс-служба, всего на указанные цели поручается выделить из резервного фонда правительства 65 млн 140 тыс. рублей.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.

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