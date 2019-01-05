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21:39 (мск), источник: Коммерсантъ

«Желтые жилеты» в Париже ворвались в министерство

Пресс-секретарь правительства Бенжамен Гриво, который нападал на «желтых жилетов» в своем выступлении вчера, 4 января, был вынужден бежать из здания Министерства по связи с парламентом во время субботней демонстрации. В 16:30 минут по местному времени (18:30 мск) группа «желтых жилетов» высадила двери здания на улице Гренель и, ворвавшись во двор, начала погром. Они были быстро отогнаны, но министерство пришлось эвакуировать.

Источник: AFP 2018

«Движение “желтых жилетов”, говоря о тех, которые выступают до сих пор, превратилось по сути в агитаторов, которые хотят восстания и свержения правительства», — заявил 4 января Бенжамен Гриво. Нападавшие пришли подтвердить его слова действиями.

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Ранее толпа демонстрантов, расходящаяся после манифестации «желтых жилетов», устроила беспорядки в центре Парижа. На бульваре Сен-Жермен были сожжены автомобили и мотоциклы.

«Желтые жилеты», наводнив остров Сите, прошли к Национальной ассамблее по набережным Левого берега. Несколько схваток с полицией произошло на закрытых для движения мостах, особенно на пешеходном мосту у музея Орсэ. К 17:00 мск марш пришел к цели, демонстранты оказались возле Национального собрания, подступы к которому закрыты полицией. Участники протеста вступили в столкновение с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Об активности движения «желтых жилетов» читайте в публикации «Ъ».

Алексей Тарханов, Париж

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