«Желтые жилеты» в Париже ворвались в министерство

Пресс-секретарь правительства Бенжамен Гриво, который нападал на «желтых жилетов» в своем выступлении вчера, 4 января, был вынужден бежать из здания Министерства по связи с парламентом во время субботней демонстрации. В 16:30 минут по местному времени (18:30 мск) группа «желтых жилетов» высадила двери здания на улице Гренель и, ворвавшись во двор, начала погром. Они были быстро отогнаны, но министерство пришлось эвакуировать.