«Желтые жилеты» в Париже ворвались в министерство

«Движение “желтых жилетов”, говоря о тех, которые выступают до сих пор, превратилось по сути в агитаторов, которые хотят восстания и свержения правительства», — заявил 4 января Бенжамен Гриво. Нападавшие пришли подтвердить его слова действиями.
Ранее толпа демонстрантов, расходящаяся после манифестации «желтых жилетов», устроила беспорядки в центре Парижа. На бульваре
«Желтые жилеты», наводнив остров Сите, прошли к Национальной ассамблее по набережным Левого берега. Несколько схваток с полицией произошло на закрытых для движения мостах, особенно на пешеходном мосту у музея Орсэ. К 17:00 мск марш пришел к цели, демонстранты оказались возле Национального собрания, подступы к которому закрыты полицией. Участники протеста вступили в столкновение с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ.
Об активности движения «желтых жилетов» читайте в публикации «Ъ».
Алексей Тарханов, Париж