Во Франции пятьдесят тысяч человек участвуют в акциях «желтых жилетов»

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Субботние марши стали восьмым раундом манифестаций, начатых в середине ноября с требований не повышать налоги на бензин.

По информации издания Monde, в Париже в протестах принимают участие порядка четырех тысяч человек. Массовое шествие стартовало от площади Отель-де-Виль у столичной мэрии.

В Париже и других городах акции сопровождаются столкновениями с правоохранителями. В столице сотрудники полиции несколько раз применяли слезоточивый газ.

По данным телеканала BFMTV, в ходе акций правоохранители задержали 18 человек.

При этом газета Parisien отмечает, что официального представителя французского правительства Бенжамена Гриво пришлось эвакуировать из кабинета после вторжения группы демонстрантов во двор министерства. По словам очевидцев, около 15 человек, одетые в черные и желтые жилеты, вышибли дверь ведомства с помощью строительной машины. Сообщается, что протестующие пытались вторгнуться в другие министерства.

«Напали не на меня, а на республику, ее институты», — сказал Гриво, слова которого приводит газета. Официальный представить правительства осудил подобные действия, назвав их недопустимыми.

Протестующие также подожгли небольшую баржу на берегу Сены. Сотрудники полиции применили резиновые пули для оттеснения демонстрантов.

Акции «желтых жилетов», выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем выражавших недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков.