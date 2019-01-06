Эксперты оценили, что ждет Украину после предоставления томоса

Источник: AP 2018

5 января Константинополь окончательно оформил раскол в православном мире — Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии «православной церкви Украины», неканонической церковной структуры.

Несмотря на то, что событие должно носить исключительно религиозный характер, на церемонии подписания присутствовали президент Украины Петр Порошенко, министр обороны страны Степан Полторак, экс-президент Виктор Ющенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие украинские политики.

Действительно, политизированным решение Константинополя называют не только в России, но и в Белоруссии и даже Польше, которую достаточно сложно заподозрить в симпатиях к РПЦ

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В частности, митрополит Варшавский и всей Польши Савва в письме Варфоломею написал, что «объединительный собор», прошедший в Киеве 15 декабря, не решил проблему раскола, а лишь еще больше ее усугубил. Более того, по словам польского митрополита, этот собор «привнес в жизнь общества много болезненных явлений, не только церковных, но и социально-политических».

Вопрос о получении Украиной автокефалии периодически поднимался на протяжении многих лет (эту задачу ставил перед собой еще Виктор Ющенко в 2008 году), однако в активную фазу он вошел только когда в процесс включился Петр Порошенко, — более того, создание независимой поместной церкви он сделал одним из пунктов своей предвыборной программы (хотя официально в президентскую гонку Порошенко еще не вступил).

И здесь на руку ему играет деидеологизированность украинского общества, считает директор украинского Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.

В связи с этим [украинское государство] ищет новые институты и сферы, которые могли бы компенсировать душевное равновесие и одухотворение. Одной из таких сфер, очевидно, становится религия, которая на сегодняшний день, к сожалению, является очень спекулятивной за счет своего разнообразия. Андрей Ермолаев директор украинского Центра социальных исследований «София»

Фактически получается, что Порошенко, возглавив процесс создания автокефальной «церкви», пытается стать не только политическим лидером, но отчасти и возглавить религиозное движение на Украине.

Источник: AP 2018

«[Украина] реально находится в ситуации, когда к накопившимся проблемам типа нищеты, духовным проблемам, связанным с поиском моральных авторитетов, и очень сложной истории межконфессиональных отношений может добавиться проблема электоральных процессов.

Это может привести к тому, о чем предупреждают многие украинские политики, — к конфликтам характера религиозных войн, — предупреждает Ермолаев.

Порошенко уже пообещал, что на Украине будет обеспечено соблюдение принципа свободы вероисповедания, однако как именно это будет организовано и не вмешается ли «гражданское общество», главными голосами которого в последние годы на Украине стали праворадикально настроенные организации, непонятно.

Пресс-служба канонической Украинской православной церкви уже сообщила, что радикалы из «Правого сектора» (организация запрещена в России) заявили о намерениях организовать провокации возле кафедрального собора в Чернигове с целью «принуждать верующих УПЦ переходить к новому «церковному образованию».

«Сразу после того как в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал томос новообразования “православной церкви Украины”, радикалы из “Правого сектора” на странице в Facebook разместили анонс об организации ими провокаций возле кафедрального собора Украинской православной церкви в Чернигове», — говорится в сообщении пресс-службы.

По сути, получается, что Порошенко предлагает формировать идентичность не только на национальном принципе, но и на религиозном, однако в дальнейшем это может привести к еще более глубокому расколу на Украине, или — если рассматривать с точки зрения геополитики — на дальнейшее обособление запада и востока Украины.

«Подписание томоса и вручение его под Рождество — это реализация политического шоу, о котором мечтал Порошенко во время предвыборной кампании. Это полное подтверждение того, что создана государственная церковь, предназначение которой — оправдывать веяния действующей власти и той части политиков-националистов, которые находятся во власти на Украине», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и президент Гильдии экспертов по религии и праву Роман Лункин.

Это церковное событие означает не только дальнейшее разделение украинских православных, но и украинского общества в целом. Роман Лункин президент Гильдии экспертов по религии и праву

При этом, продолжает эксперт, совершенно очевидно, что готовится почва для широкомасштабных гонений на УПЦ, на митрополита Онуфрия, и все это безусловно приведет к трагедии украинского православия и к переделу церковного имущества — фактически конфискации у одной церкви в пользу другой.

«В конечном итоге это ведет к еще большему разделению Украины на запад и восток. Очевидно, что часть приходов на востоке страны никогда не поддержит этого, даже если на них будет оказываться сильнейшее давление», — продолжает Лункин.

И если давление на физическом уровне происходит пока что достаточно локально (например, в субботу стало известно о выселении общины храма Александра Невского при школе милиции в Виннице из-за отказа переходить под юрисдикцию «новой церкви»), то на законодательном уровне каноническая УПЦ уже испытывает нападки со стороны представителей государственного механизма.

В декабре 2018 года вступили в силу поправки к закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Суть изменений проста — если центр религиозной организации находится в государстве, якобы совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, то эта организация на территории Украины обязана отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

Источник: AFP 2018

Если еще проще — Киев обвиняет Россию в «военной агрессии» против Украины, а, значит, Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить свое название таким образом, чтобы эта информация была в нем отражена.

Проблема в том, что еще в 2017 году РПЦ внесла поправки к своему уставу, в которых отражено, что центр УПЦ находится как раз в Киеве, а сама УПЦ обладает правами расширенной автономии внутри РПЦ и управляется из Киева.

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Каноническая УПЦ уже заявила о планах обжаловать в суде требования этого закона, поскольку формально УПЦ не подпадает под его действие, но спикер Рады Андрей Парубий 5 января 2019 года ясно дал понять, что Киев не собирается отступать от своего требования.

«Конечно, провокаторы могут подавать жалобы, могут пытаться через суд его обжаловать, но закон принят. Судебные тяжбы могут быть длинные. Но это ни в коей мере не влияет на решения и на силу закона. И все действия в отношении переименования будут происходить согласно тем срокам, которые указаны в законе», — заявил Парубий в эфире телеканала «Прямой».