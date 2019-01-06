Глава венесуэльского парламента заявил о необходимости создания переходного правительства

Новый глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо в субботу заявил о необходимости создания временного переходного правительства для возвращения демократии в стране. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте парламента.

«Наша цель — собрать и объединить силы, необходимые для формирования временного правительства. Мы надеемся на прекращение узурпации власти (со стороны президента Николаса Мадуро — прим. ТАСС)», — заявил Гуайдо.

Он также добавил, что если Мадуро откажется покинуть пост главы государства, то необходимо «объединиться и начать совместные действия, направленные на мобилизацию народа, Национальной ассамблеи, ВС Венесуэлы и международного сообщества для того, чтобы у него [Мадуро] не было выбора».

В пятницу участники Группы Лимы заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро, который вновь вступит в должность главы Венесуэлы 10 января.