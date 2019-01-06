Макрон призвал общество к диалогу на фоне восьмой волны протестов во Франции
ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/ — Французский президент осудил насилие в ходе акций «желтых жилетов».
ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/ — Французский президент осудил насилие в ходе акций «желтых жилетов».
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насилие в ходе восьмой волны протестов «желтых жилетов» и призвал стороны к диалогу. Соответствующее заявление он сделал в субботу в своем Twitter.
По мнению президента, насилие вновь «атаковало республику, ее защитников, представителей, символы». Как считает Макрон, те, кто совершают подобные действия, забывают о «гражданском договоре».
Справедливость восторжествует. Всем необходимо взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу.
По последним данным, сегодня на акции протеста вышили около 50 тыс. человек по всей Франции, 3,5 тыс. из них — в Париже. Во многих крупных городах, в том числе в столице, протесты сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка и поджогами.
Движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что принятых мер по борьбе с бедностью недостаточно.
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