Макрон призвал общество к диалогу на фоне восьмой волны протестов во Франции

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Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насилие в ходе восьмой волны протестов «желтых жилетов» и призвал стороны к диалогу. Соответствующее заявление он сделал в субботу в своем Twitter.

По мнению президента, насилие вновь «атаковало республику, ее защитников, представителей, символы». Как считает Макрон, те, кто совершают подобные действия, забывают о «гражданском договоре».

Справедливость восторжествует. Всем необходимо взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу.

По последним данным, сегодня на акции протеста вышили около 50 тыс. человек по всей Франции, 3,5 тыс. из них — в Париже. Во многих крупных городах, в том числе в столице, протесты сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка и поджогами.