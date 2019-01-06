Турция отклонила предложение США отказаться от закупки С-400

Источник: РИА Новости

По данным источников газеты, последнюю попытку убедить Турцию отказаться от закупки С-400 предприняла американская делегация, посетившая Анкару на этой неделе. Однако турецкие власти отклонили предложение Вашингтона, так как оно не включало в себя ни скидку на запрашиваемые США 3,5 миллиарда долларов за поставку ЗРК Patriot, ни передачу технологий. Отмечается, что российские ЗРК обойдутся Турции втрое дешевле.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что делегация США представила в Турции предложение по продаже ЗРК Patriot, Оно включило четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, испытательное и другое оборудование.

Ранее агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона сообщало, что госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.