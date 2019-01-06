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03:46 (мск), источник: РИА Новости

Турция отклонила предложение США отказаться от закупки С-400

АНКАРА, 6 янв — РИА Новости. Турция отклонила новое предложение США отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в обмен на поставку американских ЗРК Patriot, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

Источник: РИА Новости

По данным источников газеты, последнюю попытку убедить Турцию отказаться от закупки С-400 предприняла американская делегация, посетившая Анкару на этой неделе. Однако турецкие власти отклонили предложение Вашингтона, так как оно не включало в себя ни скидку на запрашиваемые США 3,5 миллиарда долларов за поставку ЗРК Patriot, ни передачу технологий. Отмечается, что российские ЗРК обойдутся Турции втрое дешевле.

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Ранее агентство Anadolu сообщило, что делегация США представила в Турции предложение по продаже ЗРК Patriot, Оно включило четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, испытательное и другое оборудование.

Ранее агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона сообщало, что госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что возможная продажа Турции американских систем ПРО и поставка туда российских комплексов С-400 не являются связанными процессами, реализация контракта с Россией будет продолжена.

Читайте также: С-400 или «Пэтриот»: какая система ПВО достанется Турции?

Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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