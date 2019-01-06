Абэ считает, что мирный договор Японии и России будет выгоден и для США
ТОКИО, 6 января. /ТАСС/ — Японский
ТОКИО, 6 января. /ТАСС/ — Японский
Подписание мирного договора между Японией и Россией положительно скажется на безопасности
«Японо-американский договор о безопасности является основой гарантий международной безопасности для Японии. Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США», — сказал он, отвечая на просьбу ведущего прокомментировать влияние двусторонних обязательств Токио и Вашингтона на
«Сейчас дела обстоят так, что на четырех островах живут россияне. Территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на четырех островах россияне не согласятся с переходом принадлежности (той или иной части Курильских островов к Японии — прим. ТАСС). Поэтому наш подход подразумевает достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран», — подчеркнул премьер.
Глава японского правительства также напомнили, что 14 января в Москве состоятся переговоры главМИД Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова, после чего во второй половине января он сам отправится в РФ на встречу с президентом Владимиром Путиным.
В Сингапуре 14 ноября прошлого года Путин и Абэ договорились об активизации
В ответ на заключение в 1960 году
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