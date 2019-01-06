Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Халатность, приведшая к трагедии: о взрыве в Магнитогорске
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Находившаяся больше десяти лет в коме женщина родила ребенка
Директор НИИ Рошаля рассказала о младенце из Магнитогорска
История россиянина о жизни в Австралии
В Белом доме опровергли слухи о намерениях Трампа Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане
30-летний боец Конор Макгрегор во второй раз стал отцом
Идея: как украсить свечи к Рождеству за 5 минут
Сергей Бурунов: «Я тринадцать лет озвучиваю ДиКаприо»
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Виктор Разумовский скончался на 87-м году жизни - СМИ
Разин сказал, почему Кельми будут хоронить тайно
Андрей Аршавин развелся с женой
Собчак улетела на Мальдивы на фоне слухов о расставании с мужем
В Великобритании нашли «кладбище» советских «Жигулей» (фото)
Когда счет идет на миллиметры (видео)
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Как фотограф превращает дома в шедевры (фото)
Фоторепортажи
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
40Самые красивые фотографии 2018 года
06:15 (мск), источник: ТАСС

Абэ считает, что мирный договор Японии и России будет выгоден и для США

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/ — Японский премьер-министр отметил, что заключение договора положительно скажется на стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник: AP 2018

Подписание мирного договора между Японией и Россией положительно скажется на безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, а также будет выгодно и Вашингтону, у которого заключен договор о безопасности с Токио. Об этом заявил в воскресенье японский премьер-министр Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK.

Читайте также
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

«Японо-американский договор о безопасности является основой гарантий международной безопасности для Японии. Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США», — сказал он, отвечая на просьбу ведущего прокомментировать влияние двусторонних обязательств Токио и Вашингтона на российско-японские переговоры по мирному договору.

«Сейчас дела обстоят так, что на четырех островах живут россияне. Территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на четырех островах россияне не согласятся с переходом принадлежности (той или иной части Курильских островов к Японии — прим. ТАСС). Поэтому наш подход подразумевает достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран», — подчеркнул премьер.

Глава японского правительства также напомнили, что 14 января в Москве состоятся переговоры главМИД Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова, после чего во второй половине января он сам отправится в РФ на встречу с президентом Владимиром Путиным.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Читайте также
Шаг вбок. Что даст России мирный договор с Японией?

В Сингапуре 14 ноября прошлого года Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

Читайте также:

Вечер с участием первых лиц в Большом театре (фото)
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Эксперты оценили, что ждет Украину после предоставления томоса
Находившаяся больше десяти лет в коме женщина родила ребенка
Норвежский спортсмен извинился за оскорбление лыжников России
Российская «молодежка» завоевала «бронзу» МЧМ-2019
Военные пропустили приезд министра обороны ЦАР в Петербург
Турция отклонила предложение США отказаться от закупки С-400
Спорт
Сборная России по хоккею завоевала «бронзу» МЧМ-2019 В матче за третье место команда Валерия Брагина победила швейцарцев
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: «Жигули» против «Москвича» Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
9 диких выходок, которые помогли актерам получить роли мечты Зрителю неискушенному кажется, что залогом попадания в кино является эффектная внешность, талант и связи, но это не совсем так. Мы собрали девять совершенно абсурдных причин, по которым актеры получали знаковые и важные роли.
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Находившаяся больше десяти лет в коме женщина родила ребенка До наступления родов персонал клиники не знал о беременности пациентки
Леди
Тайные связи: звезды, которые долго скрывали свои отношения Какие знаменитости предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читай в нашем материале.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь