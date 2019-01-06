Абэ считает, что мирный договор Японии и России будет выгоден и для США

Источник: AP 2018

Подписание мирного договора между Японией и Россией положительно скажется на безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, а также будет выгодно и Вашингтону, у которого заключен договор о безопасности с Токио. Об этом заявил в воскресенье японский премьер-министр Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK.

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«Японо-американский договор о безопасности является основой гарантий международной безопасности для Японии. Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США», — сказал он, отвечая на просьбу ведущего прокомментировать влияние двусторонних обязательств Токио и Вашингтона на российско-японские переговоры по мирному договору.

«Сейчас дела обстоят так, что на четырех островах живут россияне. Территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на четырех островах россияне не согласятся с переходом принадлежности (той или иной части Курильских островов к Японии — прим. ТАСС). Поэтому наш подход подразумевает достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран», — подчеркнул премьер.

Глава японского правительства также напомнили, что 14 января в Москве состоятся переговоры главМИД Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова, после чего во второй половине января он сам отправится в РФ на встречу с президентом Владимиром Путиным.

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В Сингапуре 14 ноября прошлого года Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.