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04:57 (мск), источник: ТАСС

США назвали Национальную ассамблею единственным легитимным органом в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/ — Вашингтон также приветствовал вступление в должности членов нового руководства ассамблеи во главе с депутатом Хуаном Гуайдо.

Источник: AP 2018

Соединенные Штаты считают Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы единственным легитимным институтом в стране и приветствуют вступление в должность ее нового главы Хуана Гуайдо. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

«Сегодня Соединенные Штаты приветствуют вступление в должности членов нового руководства Национальной ассамблеи Венесуэлы во главе с депутатом Хуаном Гуайдо», — заявил Палладино.

Национальная ассамблея является единственным легитимным и последним из оставшихся демократически избранных институтов, который по-настоящему представляет волю народа Венесуэлы.
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Глава венесуэльского парламента заявил о необходимости создания переходного правительства

Парламент Венесуэлы находится под контролем политических противников президента страны Николаса Мадуро с декабря 2015 года. В субботу новый глава этого органа Хуан Гуайдо заявил о необходимости создания в стране временного переходного правительства. Он считает, что если Мадуро откажется покинуть пост главы государства, то необходимо «объединиться и начать совместные действия, направленные на мобилизацию народа, Национальной ассамблеи, ВС Венесуэлы и международного сообщества для того, чтобы у него [Мадуро] не было выбора».

В пятницу участники Группы Лимы заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро, который вновь вступит в должность главы Венесуэлы 10 января. Они призвали венесуэльского лидера отказаться от инаугурации и передать исполнительную власть парламенту. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, в свою очередь, заявил, что участники Группы Лимы, сделав такое заявление, выполняют указания Вашингтона. Таким образом он отреагировал на информацию о том, что госсекретарь США Майкл Помпео решил принять участие в переговорах Группы Лимы по видеосвязи.

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума.

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