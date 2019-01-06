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11:27 (мск), источник: ТАСС

Патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ

СТАМБУЛ, 6 января. /Корр. ТАСС Денис Соловых, Юрий Малинов/. Константинопольский патриарх Варфоломей вручил в воскресенье предстоятелю новой украинской структуры — так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) — митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Источник: Reuters

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из собора святого Георгия в Стамбуле, где прошла передача документа.

Перед церемонией вручения томоса в соборе прошла литургия по случаю дня Богоявления. После нее с приветственными речами выступили патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний.

Источник: Reuters

Между тем, пресс-служба Вселенского патриархата до сих пор не предоставила официальный текст томоса об автокефалии.

В тоже время в тексте томоса, который 5 января 2019 года подписал Вселенский патриарх Варфоломей и перевод которого на украинский распространил посол Украины в Турции, отмечается, что «права Вселенского престола на экзархат на Украине и священные ставропигии остаются непреуменьшенными», а все «значительные вопросы» ПЦУ должна решать через Константинополь.

Кроме того, согласно тексту документа, автокефалия ПЦУ ограничена границами украинского государства, она не может назначать епископов или создавать парафии за пределами Украины, а также не может самостоятельно производить Святое миро, необходимое для совершения богослужений, в отличие от действующей на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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