Патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ

Источник: Reuters

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из собора святого Георгия в Стамбуле, где прошла передача документа.

Перед церемонией вручения томоса в соборе прошла литургия по случаю дня Богоявления. После нее с приветственными речами выступили патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний.

Источник: Reuters

Между тем, пресс-служба Вселенского патриархата до сих пор не предоставила официальный текст томоса об автокефалии.

В тоже время в тексте томоса, который 5 января 2019 года подписал Вселенский патриарх Варфоломей и перевод которого на украинский распространил посол Украины в Турции, отмечается, что «права Вселенского престола на экзархат на Украине и священные ставропигии остаются непреуменьшенными», а все «значительные вопросы» ПЦУ должна решать через Константинополь.