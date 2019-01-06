Болтон раскрыл подробности вывода американских войск из Сирии

Источник: AP 2018

«Вывод войск США из Сирии не подразумевает установления произвольного времени [к которому должны быть выведены войска], как это сделал [бывший] президент Барак Обама в случае с Афганистаном. График зависит от политических решений, которые нам необходимо реализовать», — приводит агентство слова Болтона.

Помощник президента США также отметил, что американские военнослужащие останутся в северо-восточной части Сирии, пока Турция не согласится гарантировать безопасность курдов.

«Мы не считаем, что Турция должна проводить военные операции, если они не согласованы и не проводятся в кооперации с США, по меньшей мере, для того чтобы они не угрожали нашим военнослужащим и соответствовали требованиям президента [США Дональда Трампа], согласно которым сирийские оппозиционные силы, сражавшиеся вместе с нами, не должны подвергаться опасности», — заявил Болтон.

Отвечая на вопрос, собираются ли США оставить часть своего воинского контингента, расположенного на базе в Ат-Танфе в южной части Сирии, Болтон указал, что «есть большое количество оправданных опасений по поводу возрождения “Исламского государства” (террористической группировки ИГ, запрещенной в РФ) и что президент США обладает всеми полномочиями, чтобы защитить интересы США и их союзников по всему миру».

Ранее телеканал NBC сообщил, что США могут оставить часть военнослужащих на юге Сирии на неопределенный срок, несмотря на решение президента Дональда Трампа о полном выводе американского контингента из этой арабской страны. Ожидается, что Болтон заявит об этом в Израиле, куда он прибыл накануне на переговоры с руководством страны по поводу ситуации в Сирии. 8—9 января он также побывает с визитом в Турции.