Нетаньяху: Израиль продолжает борьбу против иранского плацдарма в Сирии

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«Наша позиция ясна: мы продолжаем действовать против создания иранского военного плацдарма в Сирии, в том числе и в эти дни. Мы выступаем против всех, кто угрожает или пытается угрожать безопасности Израиля», — цитируется в сообщении заявление Нетаньяху, которое он сделал на заседании правительства 6 января.

Выступая перед членами кабинета министров, премьер сообщил, что в ходе встречи с находящимся с визитом в Израиле советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном намерен обсудить ряд важных вопросов.