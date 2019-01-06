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17:28 (мск), источник: РИА Новости

Нетаньяху: Израиль продолжает борьбу против иранского плацдарма в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о решимости в сдерживании иранской агрессии на Ближнем Востоке, сообщила в воскресенье его пресс-служба.

Источник: Reuters

«Наша позиция ясна: мы продолжаем действовать против создания иранского военного плацдарма в Сирии, в том числе и в эти дни. Мы выступаем против всех, кто угрожает или пытается угрожать безопасности Израиля», — цитируется в сообщении заявление Нетаньяху, которое он сделал на заседании правительства 6 января.

Выступая перед членами кабинета министров, премьер сообщил, что в ходе встречи с находящимся с визитом в Израиле советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном намерен обсудить ряд важных вопросов.

«Сегодня вечером я встречусь с советником по национальной безопасности США, старым другом Джоном Болтоном. Я обсужу с ним усилия по сдерживанию иранской агрессии в нашем регионе, ситуацию в Сирии в свете решения президента Трампа о выводе войск и в продолжение моего разговора с президентом Путиным, а также углубление постоянно укрепляющегося оперативно-разведывательного сотрудничества между Израилем и Соединенными Штатами», — передает пресс-служба слова Нетаньяху.

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