Мэй назвала сроки голосования в парламенте по Brexit

Источник: РИА Новости

«Дебаты начнутся на следующей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование», — сказала она, добавив, что в качестве дат голосования рассматриваются 14 или 15 января.

Ранее правительство сообщало, что голосование по проекту Brexit состоится на неделе, начинающейся 14 января.

Мэй сказала, что в декабре получила «некоторые гарантии» от участников саммита ЕС, который состоялся сразу после решения о переносе голосования. Она тогда провела также переговоры с рядом лидеров стран ЕС.

Изначально голосование по документу в британском парламенте было запланировано на 11 декабря. Однако после трех дней дебатов Мэй выступила с заявлением, в котором признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний срок.