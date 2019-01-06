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19:01 (мск), источник: РИА Новости

Мэй назвала сроки голосования в парламенте по Brexit

ЛОНДОН, 6 янв — РИА Новости. Голосование в палате общин британского парламента по проекту правительства об условиях Brexit состоится 14 или 15 января, заявила премьер Тереза Мэй в эфире программы «Шоу Эндрю Марра».

Источник: РИА Новости

«Дебаты начнутся на следующей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование», — сказала она, добавив, что в качестве дат голосования рассматриваются 14 или 15 января.

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Ранее правительство сообщало, что голосование по проекту Brexit состоится на неделе, начинающейся 14 января.

Мэй сказала, что в декабре получила «некоторые гарантии» от участников саммита ЕС, который состоялся сразу после решения о переносе голосования. Она тогда провела также переговоры с рядом лидеров стран ЕС.

Изначально голосование по документу в британском парламенте было запланировано на 11 декабря. Однако после трех дней дебатов Мэй выступила с заявлением, в котором признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний срок.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре 2018 года британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода.

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