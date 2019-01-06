Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море
Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Американский десантный
Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Американский десантный
Ранее в воскресенье командование 6-го оперативного флота ВМС США сообщило, что десантный корабль «Форт-Макгенри» направляется в Черное море.
«Транзит “Форта-Макгенри” в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, — сказала командующая 6-м оперативным флотом ВМС США
Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина — 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.
«Форт-Макгенри» входит в состав ударной
Группа вошла в акваторию Средиземного моря еще 31 декабря прошлого года.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
В ходе пребывания в Черном море он посетил с визитом Одессу, румынский порт Констанца, а также Батуми и Стамбул.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, посетивший Одессу, заявил, что визиты британских кораблей в этот регион необходимы в качестве демонстрации «нашего права заходить в такие порты, как Одесса, права
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