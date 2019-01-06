Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский экстренно обратился к украинцам второй раз за сутки
Раскрыта загадка Стоунхенджа (фото)
56-летний Григорий Лепс хочет стать отцом в пятый раз
Сергей Бурунов: «Я тринадцать лет озвучиваю ДиКаприо»
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Американцам сорвали серьезную операцию в России
Российский чемпион мира назвал Крым украинским
Ивлеева, Галич и другие блогеры, которые ворвались на телеэкраны
9 диких выходок, которые помогли актерам получить роли мечты
Наталья Непряева — серебряный призер Тур де Ски
Устюгов — монстр. Клэбо с трудом уполз от Русского Медведя
Звезды за 50, которые дадут фору молодым
Агутин, Варум, Пресняков выступили на фестивале в ОАЭ
Японские порнозвезды на фото и в видео: СМИ показали разницу
Девушка подвозила попутчика в Тулу, а тот убил ее
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
6 причин переплатить за жилье
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
23:03 (мск), источник: Интерфакс

Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море

Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Американский десантный корабль-док «Форт-Макгенри» (USS Fort McHenry (LSD 43)) в воскресенье в 21:10 мск, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря, сообщили «Интерфаксу» информированные источники. При прохождении пролива в соответствии с действующими правилами его сопровождал турецкий катер береговой охраны.

Источник: U.S. Navy / MCS 2nd Class Megan Anuci

Ранее в воскресенье командование 6-го оперативного флота ВМС США сообщило, что десантный корабль «Форт-Макгенри» направляется в Черное море.

«Транзит “Форта-Макгенри” в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, — сказала командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лиса Франчетти. — Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США».

Корабль, на борту которого размещено около 500 американских морпехов, имеет доковую камеру для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина — 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

Читайте также
Украина снова отправит суда через Керченский пролив

«Форт-Макгенри» входит в состав ударной амфибийно-десантной группы ВМС США, остальные корабли которой в настоящее время находятся в Восточном Средиземноморье, в том числе флагман группы авианесущий универсальный десантный корабль «Кирсардж» (USS «Kearsarge» (LHD 3)) и десантный транспорт-док «Арлингтон» (USS Arlington (LPD 24)).

Группа вошла в акваторию Средиземного моря еще 31 декабря прошлого года.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Как сообщалось, после инцидента в Керченском проливе в декабре минувшего года в акваторию заходил разведывательный корабль британского Королевского ВМФ «Эхо» (HMS Echo).

В ходе пребывания в Черном море он посетил с визитом Одессу, румынский порт Констанца, а также Батуми и Стамбул.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, посетивший Одессу, заявил, что визиты британских кораблей в этот регион необходимы в качестве демонстрации «нашего права заходить в такие порты, как Одесса, права военно-морских флотов иметь возможность действовать в Черном море». «Это не море России, это международное море», — подчеркнул он.

Читайте также: Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море

Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
Россияне устроили давку из-за бесплатных конфет
Убит один из самых разыскиваемых террористов мира
Выигравшие по 500 млн рублей в «Столото» пока не вышли на связь
СМИ: установлены все детали покушения на Скрипаля
Женившийся на «Мисс Москва» король отрекся от престола
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Спорт
Бронза в муках. Россия не выиграла МЧМ, но увозит медаль В матче за третье место наша команда победила Швейцарию
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: всё о скоростных подземных тоннелях Илона Маска Первая демонстрация транспортного проекта Loop состоится в Лос-Анджелесе 10 декабря
Кино
Ивлеева, Галич и другие блогеры, которые ворвались на телеэкраны Интернет создает мощную конкуренцию телевидению. Многие селебрити в погоне за большей популярностью отправляются в онлайн, создавая свои блоги. Но и блогеры на месте не сидят: покорив сеть, они идут дальше и захватывают медиапространство.
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как вырастут цены на жилье в 2019 году
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Нужно ли ребенку счастливое детство? 338
История создания блюд, традиционно подаваемых к новогоднему столу в России 278
Как поступить 223
Когда отселять взрослого ребенка? 190
Леди
«Бэби-бумер», миллениал или Z: к какому поколению ты относишься А то все запутались уже, давайте разберемся.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь