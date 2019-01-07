В Совфеде прокомментировали новые публикации британских СМИ по Солсбери

Полный бред. И то, что касается так называемого дела Скрипаля, и всего остального. Мы уже тысячу раз просили представить хоть какие-нибудь доказательства нашего участия в этом деле — в ответ ни одного факта, а только облыжные обвинения.

Франц Клинцевич Член комитета Совета Федерации по обороне