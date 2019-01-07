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01:30 (мск), источник: РИА Новости

В Совфеде прокомментировали новые публикации британских СМИ по Солсбери

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал «полным бредом» новые публикации британских СМИ по отравлению в Солсбери.

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Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что британские власти установили детали плана «по попытке убийства Сергея Скрипаля».

Полный бред. И то, что касается так называемого дела Скрипаля, и всего остального. Мы уже тысячу раз просили представить хоть какие-нибудь доказательства нашего участия в этом деле — в ответ ни одного факта, а только облыжные обвинения.
Франц Клинцевич
Член комитета Совета Федерации по обороне
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Что касается сделанных в этих британских публикациях утверждений, что соответствующим службам Великобритании известны личности большинства сотрудников ГРУ, ездивших за границу с секретными миссиями, то они, убеждён российский сенатор, являются «верхом непрофессионализма». «Нельзя хвастаться тем, что подтвердить или опровергнуть невозможно. Кто ездил, когда, с какой целью? Одни вопросы, ответов нет», — сказал он.

«Судя по всему, этот огород городится с одной целью: создать какую-то правдоподобность делу Скрипаля», — добавил Клинцевич.

Дело Скрипалей
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