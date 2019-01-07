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06:40 (мск), источник: ТАСС

Брат задержанного в России американца утверждает, что тот не мог быть шпионом

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/ — По словам Дэвида Уилана, его брат якобы был слишком заметной фигурой, чтобы сотрудничать с разведывательными службами.

Источник: Reuters

Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, не мог сотрудничать с разведкой, поскольку привлекал слишком много внимания, полагает его брат Дэвид. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью агентству Associated Press.

По словам Дэвида Уилана, его брат любит путешествовать и «общаться с людьми в тех странах, куда приезжает», однако якобы был слишком заметной фигурой, чтобы сотрудничать с разведывательными службами. «Он любит путешествовать и так совпало, что в России у него есть знакомые, когда он приезжает, он навещает их», — добавил собеседник агентства.

Дэвид Уилан также отметил, что не исключает наличия связи между задержанием его брата и арестом в США россиянки Марии Бутиной.

«Начинаешь задумываться, не связано ли все это между собой. Но, в то же время, все это могут быть случайные события», — добавил он. Дэвид Уилан также отметил, что он и члены его семьи не имеют возможности в настоящее время поддерживать связь с задержанным.

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Ранее ФСБ России объявила о задержании 28 декабря в Москве Уилана при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. У Уилана имеется гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании. В среду Уилана посетил в следственном изоляторе «Лефортово» американский посол в России Джон Хантсман.

По официальным данным, 48-летний Уилан является руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей, прежде всего трансмиссий. Уилан в прошлом служил в резерве Корпуса морской пехоты США и занимал административно-хозяйственные должности. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом «по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями», а затем уволен из рядов Вооруженных сил США за «ненадлежащее поведение» с разжалованием в рядовые.

Известно также, что он до зачисления в ряды американских ВС работал в 1990-х годах в полиции Мичигана, где и проживает в городке Новай близ Детройта. Фирма BorgWarner сообщила, что Уилан поехал в Москву по личным делам, а не находился в служебной командировке.

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