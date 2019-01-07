Гейр Педерсен вступит в должность спецпосланника генсека ООН по Сирии
Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Норвежский дипломат Гейр Педерсен в понедельник вступает в должность спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии.
Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Норвежский дипломат Гейр Педерсен в понедельник вступает в должность спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии.
Педерсена назначил на эту должность генсек ООН Антониу Гутерриш 31 октября 2018 года после того, как предшественник Гейра Педерсена — Стаффан де Мистура — объявил об уходе в отставку.
Гутерриш отметил, что «господин Педерсен будет поддерживать стороны в Сирии, способствуя всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, отвечающему демократическим чаяниям сирийского народа». Незадолго до отставки Стаффан де Мистура назвал Педерсена превосходным специалистом.
Итальянский дипломат Стаффан де Мистура, занимавший пост спецпосланника ООН по Сирии с июля 2014 года, объявил о намерении уйти в отставку 17 октября, обосновав это решение личными причинами.