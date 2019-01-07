Гейр Педерсен вступит в должность спецпосланника генсека ООН по Сирии

Педерсена назначил на эту должность генсек ООН Антониу Гутерриш 31 октября 2018 года после того, как предшественник Гейра Педерсена — Стаффан де Мистура — объявил об уходе в отставку.

Гутерриш отметил, что «господин Педерсен будет поддерживать стороны в Сирии, способствуя всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, отвечающему демократическим чаяниям сирийского народа». Незадолго до отставки Стаффан де Мистура назвал Педерсена превосходным специалистом.