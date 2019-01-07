Трамп рассказал о новшестве стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп объявил, что стена на границе с Мексикой будет построена из стали, а не из бетона, как планировалось изначально. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.
Президент США Дональд Трамп объявил, что стена на границе с Мексикой будет построена из стали, а не из бетона, как планировалось изначально. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.
По словам американского лидера,
И сейчас мы планируем построить стальную стену, а не бетонную. Она прочнее и будет меньше бросаться в глаза. Хорошее решение, и сделано в США.
В декабре 2018 года американский лидер заявлял, что США полностью закроют южную границу, если не будут выделены средства на строительство стены против мигрантов.
Позднее Трамп показал проект стены, верх которой был выполнен в форме пик. Он посетовал, что демократы не хотят видеть бетонную ограду, поэтому планируется установить художественно спроектированную конструкцию, через которую будет видно происходящее на другой стороне.
Читайте также: