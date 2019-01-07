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03:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп рассказал о новшестве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп объявил, что стена на границе с Мексикой будет построена из стали, а не из бетона, как планировалось изначально. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

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15
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По словам американского лидера, вице-президент США Майк Пенс и группа провели продуктивную встречу по бюджету с представителями лидеров демократов Чака Шумера и Нэнси Пелоси. В ходе переговоров обсуждались различные детали безопасности на границе.

И сейчас мы планируем построить стальную стену, а не бетонную. Она прочнее и будет меньше бросаться в глаза. Хорошее решение, и сделано в США.

В декабре 2018 года американский лидер заявлял, что США полностью закроют южную границу, если не будут выделены средства на строительство стены против мигрантов.

По его словам, финансированию проекта мешают демократы-обструкционисты.

Позднее Трамп показал проект стены, верх которой был выполнен в форме пик. Он посетовал, что демократы не хотят видеть бетонную ограду, поэтому планируется установить художественно спроектированную конструкцию, через которую будет видно происходящее на другой стороне.

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