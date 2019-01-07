В Киеве определили самое «болезненное» положение томоса об автокефалии

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что такое требование никогда не прописывалось в изданных ранее томосах. Однако в томосе для «новой церкви» Украины указывается, что ее юрисдикция ограничена территорией страны. Таким образом, пишет Бурега, глава «новой церкви» митрополит Епифаний не может основывать приходы за пределами государства, а все церковные структуры вне Украины перейдут под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Бурега отмечает, что эмигранты из Восточной Европы стремятся сохранить связь с национальными церквями и неохотно интегрируются в другие церковные структуры.

Думается, что ей ["новой церкви"] теперь предстоит вести непростые переговоры с Константинопольским патриархом о порядке назначения украинских священников для служения в украинских церковных общинах за рубежом.

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Он заключает, что томос устанавливает жесткие рамки для развития «новой церкви» и создает удобный механизм влияния на церковную ситуацию на Украине в будущем.

15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины. Собор принял предложенный Константинополем устав, однако позже митрополит Епифаний заявил о независимости ПЦУ от Константинополя.

В Русской православной церкви назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.