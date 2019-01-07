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08:52 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Ханое

ТАСС, 7 января — Ранее президент США сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с Пхеньяном о месте проведения второго саммита.

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Представители США и КНДР обсуждают возможность проведения второй встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

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Они ссылается на южнокорейскую газету Munhwa Ilbo, по данным которой представители американской и северокорейской сторон провели ранее встречу в Ханое, на которой обсудили сроки проведения возможного саммита. Вашингтон также рассматривает в качестве потенциального места для встречи лидеров США и КНДР Индонезию, Монголию, Гавайи и пограничный пункт Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея.

В воскресенье Трамп сообщил, что США ведут переговоры с КНДР о месте проведения второго саммита.

12 июня прошлого года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.

2 декабря прошлого года Трамп информировал, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном состоится, скорее всего, в январе или феврале 2019 года.

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