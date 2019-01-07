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09:20 (мск), источник: Коммерсантъ

WikiLeaks разослал СМИ список ложных фактов про Ассанжа

WikiLeaks разослал журналистам список из 140 фейковых утверждений о своем основателе Джулиане Ассанже, сообщает Reuters. Организация просит СМИ не использовать в своих материалах эту информацию.

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Среди фактов, который WikiLeaks называет ложными, то, что господин Ассанж якобы отбеливает волосы, плохо обращается с животными и не следит за личной гигиеной. Кроме того, организация отрицает, что ее основатель является хакером или как-либо был связан с Кремлем.

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Что послужило поводом такой рассылки, не сообщается. Список был разослан СМИ с пометками «конфиденциально».

Напомним, в 2010 году шведская полиция объявила господина Ассанжа в международный розыск по делу об изнасиловании. Он не признал вины и назвал дело политически мотивированным. С 2012 года Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. В мае 2017 года прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Джулиана Ассанжа. Однако он опасается экстрадиции в США. В ноябре СМИ сообщали, что в Соединенных Штатах основателю WikiLeaks уже предъявлены обвинения.

О развитии дела Джулиана Ассанжа читайте в публикации «Ъ».

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