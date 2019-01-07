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16:21 (мск), источник: ТАСС

В Совфеде считают, что финансовые возможности регионов не позволят резко повысить МРОТ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что минимальный размер оплаты труда должен быть увеличен вдвое.

Вопрос о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) связан с бюджетами субъектов РФ, у которых сейчас нет на это достаточных средств, эту проблему необходимо решать постепенно. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в интервью «Российской газете» заявил, что минимальный размер оплаты труда должен быть увеличен вдвое.

«С точки зрения борьбы с бедностью это решение было бы хорошим, оно сразу бы привело к наилучшим результатам с точки зрения статистики», — сказал Рязанский, отметив, то уже сейчас в этом направлении достигнут прогресс. Однако, продолжил сенатор, «это решение не очень просто вписывается в экономические возможности прежде всего регионов». «На сегодняшний день наиболее сложная ситуация у северных территорий, поэтому одним таким решением, большим скачком нам вряд ли удастся [поднять МРОТ], экономика регионов не позволит», — считает он.

Глава комитета СФ напомнил, что повышение МРОТ означает, к примеру, увеличение зарплат врачей, что повлечет за собой необходимость повысить взносы в фонды обязательного медицинского страхования, треть поступлений в которые — это выплаты регионов за неработающее население. Таким образом, повысится и нагрузка на бюджеты субъектов РФ.

«Я бы с удовольствием подержал это решение как социальщик, но не могу это сделать в силу того, что прекрасно понимаю — это решение не пройдет согласование в экономическом и финансовом блоке правительства, потому что таких возможностей экономических у регионов просто не существует», — констатировал Рязанский. В заключение он добавил, что в этом вопросе «скорее всего надо двигаться постепенно», и, исходя из возможностей регионов, «постоянно повышать МРОТ с тем, чтобы выходить на рубежи других показателей». «Это задание всем нам, работающим в парламенте», — констатировал глава комитета.

МРОТ в России с 1 января равняется величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составляет 11280 рублей.

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