Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Победный прорыв ВСУ у Горловки закончился захватом территорий
В Болгарии нашли забытый склад с «новыми» BMW (фото)
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Женщинам Саудовской Аравии будут сообщать о разводе по sms
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Саша Савельева с трудом скрывает беременность
Игорь Николаев прокатился с горки вместе с дочкой
Ивлеева, Галич и другие блогеры, которые ворвались на телеэкраны
9 диких выходок, которые помогли актерам получить роли мечты
Волочкова объяснила, почему покидает Россию навсегда - СМИ
Женщина скатилась с горки со своим сыном и умерла
Юлия Барановская показала, как выглядит без макияжа и фотошопа
Женщинам Саудовской Аравии будут сообщать о разводе по sms
Джереми Кларксон назвал худшие автомобили 2018 года
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW (фото)
6 причин переплатить за жилье
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
10Мощное цунами в Индонезии
20:46 (мск), источник: Интерфакс

Беспилотник США провел разведку у Крыма, Кубани и Керченского пролива

Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в понедельник осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Источник: РИА "Новости"

Американский тяжелый беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более трех часов курсировал у побережья Крыма и Кубани. В ходе выполнения задания он также совершил несколько пролетов к югу от Керченского пролива. В районе Севастополя беспилотник приближался к побережью полуострова на расстояние около 33 км. При этом морскую границу России он не нарушал.

Читайте также
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море

Перед подлетом к Черноморскому побережью России в районе Крыма дрон в течение около семи часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

При этом беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, не менее восьми раз приближался на расстояние около 45−60 км к российской границе, в частности, в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Согласно имеющимся данным, после инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива 25 ноября американские разведывательные самолеты стали регулярно совершать многочасовые полеты вблизи российского побережья на Черном море.

Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
6 январяБольшой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море
3 январяУкраина снова отправит суда через Керченский пролив
29 декабря 2018Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море
Читайте также
Источник: стратегический подводный беспилотник «Посейдон» получит скорость более 200 км/ч

В них задействованы самолеты RC-135, тяжелые дальние беспилотники RQ-4B, а также патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon. При этом нередко фиксируются полеты сразу двух самолетов.

Кроме того, у морских границ России на Черном море стали часто появляться и британские разведчики RC-135.

Ранее сообщалось, что разведывательный самолет ВВС США RC-135V в понедельник совершил разведку вблизи побережья Сирии и расположенных там российских баз.

В ДНР и ЛНР все чаще замечают на линии соприкосновения боевые украинские беспилотники
Во время загрузки произошла ошибка.
10 сентября 2018© Ньюстюб
Ученые нашли способ быстро распознавать рак
Умер писатель Николай Лисовой
«Пытливый» взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м
Как выглядит самый «адский» город на Земле (фото)
Каких деликатесов со всего мира лучше избегать (фото)
Спорт
Досадная бронза и провал Канады. Чем запомнится молодежный ЧМ? Рассказываем о главных моментах прошедшего молодежного чемпионата мира
Hi-Tech
Как работает складной телевизор-рулон от LG (фото) Компания пытается засунуть искусственный интеллект во всю электронику.
Авто
Лучшее за 2018: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Российские сериалы 2018 года, которые нас приятно удивили Смотреть сериалы уже давно не стыдно, и хотя у нас пока нет такого стабильного поставщика качественного телеконтента, как тот же Netflix, тенденция налицо. Вспоминаем лучшие многосерийные картины, порадовавшие нас в прошедшем году.
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Золотой глобус - 2019 437
Что нужно для нормального детства? 277
Реальная ситуация, хочу услышать мнения 258
чужие детки 180
Леди
Как скрыть полноту за 5 минут (фото) Праздники подходят к концу, и, возможно, тебя ждет не самый приятный сюрприз на весах.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь