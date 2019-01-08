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01:08 (мск), источник: Известия

Лондон уличили во лжи о помощи бедным в развивающихся странах

Правительство экс-министра Великобритании Дэвида Кэмерона преувеличивало статистику, чтобы создать видимость того, что Лондону удалось помочь миллионам людей в развивающихся странах выбраться из нищеты, пишет The Times.

Источник: AP 2018

По данным издания, Джастин Грининг, бывшая в то время министром международного развития, сообщала, что в том числе правительство Великобритании спасло жизни более 100 тыс. женщин, хотя на самом деле им лишь предоставили контрацептивы.

Британские власти сочли, что так удалось спасти этих женщин от смерти при родах.

Позже министерство всё же признало, что озвученные цифры не отражали реального количества людей, которые смогли выбраться из бедности.

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В статистику включили тех, кто получил доступ к «финансовым услугам, таким как сбережения, кредиты и мобильный банк», что якобы должно было им помочь «сделать небольшие инвестиции, чтобы увеличить свои доходы».

«Преувеличенные данные были направлены на то, чтобы убедить парламент в том, что намеченные 0,7% [из бюджета] помогают бедным людям так, как, очевидно, не помогали. Это злоупотребление статистикой», — цитирует ИноТВ члена парламента от Лейбористской партии лорда Липси.

При этом сам Кэмерон называл закрепление ежегодного выделения £14 млрд на оказание иностранной помощи своим главным достижением.

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