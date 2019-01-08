Ким Чен Ын прибыл с тайным визитом в Китай
Лидер КНДР Ким Чен Ын с 7 января находится с тайным визитом в Китае, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центральный комитет Коммунистической партии Китая.
Лидер КНДР Ким Чен Ын с 7 января находится с тайным визитом в Китае, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центральный комитет Коммунистической партии Китая.
Отмечается, что Ким Чен Ын прибыл в КНР по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина. Визит продлится до 10 января.
В понедельник китайские СМИ сообщали о прибытии в страну поезда с неким высокопоставленным чиновником из Северной Кореи. Состав пересек границу на станции Даньдун, которая была специально перекрыта сотрудниками спецслужб Китая, пишет ТАСС.
Это четвертый визит Ким Чен Ына в Китай менее чем за год.
Ранее, 7 января, агентство Bloomberg назвало возможное место второй встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.