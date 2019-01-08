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03:29 (мск), источник: Известия

Ким Чен Ын прибыл с тайным визитом в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын с 7 января находится с тайным визитом в Китае, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центральный комитет Коммунистической партии Китая.

Источник: Reuters

Отмечается, что Ким Чен Ын прибыл в КНР по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина. Визит продлится до 10 января.

В понедельник китайские СМИ сообщали о прибытии в страну поезда с неким высокопоставленным чиновником из Северной Кореи. Состав пересек границу на станции Даньдун, которая была специально перекрыта сотрудниками спецслужб Китая, пишет ТАСС.

Это четвертый визит Ким Чен Ына в Китай менее чем за год.

Ранее, 7 января, агентство Bloomberg назвало возможное место второй встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

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