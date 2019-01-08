Ким Чен Ын прибыл с тайным визитом в Китай

Источник: Reuters

Отмечается, что Ким Чен Ын прибыл в КНР по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина. Визит продлится до 10 января.

В понедельник китайские СМИ сообщали о прибытии в страну поезда с неким высокопоставленным чиновником из Северной Кореи. Состав пересек границу на станции Даньдун, которая была специально перекрыта сотрудниками спецслужб Китая, пишет ТАСС.

Это четвертый визит Ким Чен Ына в Китай менее чем за год.