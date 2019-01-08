Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

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Речь идет о компенсации бывшим японским жителям Курил, которые были вынуждены покинуть острова. Сейчас их начитывается около шести тыс. человек.

Сообщается, что правительство Японии готово само компенсировать бывшим жителям Южных Курил потерю жилья и земли на островах, чтобы не осложнять переговоры с Москвой.

Япония и Россия до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые перешли СССР по окончании войны. Япония продолжает их считать своими «северными территориями». При этом японская сторона настаивает на подписании договора через решение территориальной проблемы.