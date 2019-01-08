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06:48 (мск), источник: Известия

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Япония в процессе ведения переговоров о мирном договоре с Россией намерена предложить ей отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Об этом во вторник, 8 января, сообщила газета Yomiuri.

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Речь идет о компенсации бывшим японским жителям Курил, которые были вынуждены покинуть острова. Сейчас их начитывается около шести тыс. человек.

Сообщается, что правительство Японии готово само компенсировать бывшим жителям Южных Курил потерю жилья и земли на островах, чтобы не осложнять переговоры с Москвой.

Япония и Россия до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые перешли СССР по окончании войны. Япония продолжает их считать своими «северными территориями». При этом японская сторона настаивает на подписании договора через решение территориальной проблемы.

14 ноября президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

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