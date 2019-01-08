Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Япония в процессе ведения переговоров о мирном договоре с Россией намерена предложить ей отказаться от взаимных прав требовать
Япония в процессе ведения переговоров о мирном договоре с Россией намерена предложить ей отказаться от взаимных прав требовать
Речь идет о компенсации бывшим японским жителям Курил, которые были вынуждены покинуть острова. Сейчас их начитывается около шести тыс. человек.
Сообщается, что правительство Японии готово само компенсировать бывшим жителям Южных Курил потерю жилья и земли на островах, чтобы не осложнять переговоры с Москвой.
Япония и Россия до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны
14 ноября президент России Владимир Путин и