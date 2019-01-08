Виновниками «акустических атак» на дипломатов США на Кубе назвали сверчков
Звуки, которые американские дипломаты на Кубе приняли за акустические атаки, могли быть стрекотанием сверчков. К такому выводу пришли ученые, сообщает CNN.
Звуки, которые американские дипломаты на Кубе приняли за акустические атаки, могли быть стрекотанием сверчков. К такому выводу пришли ученые, сообщает CNN.
Американские власти утверждают, что в Гаване с 2016 по 2017 год от «акустических атак» пострадали 24 дипломата.
Они жаловались на потерю слуха, тошноту, головные боли и нарушение координации. США возложили ответственность на Кубу и отозвали 60% сотрудников своего посольства.
Позже аудиозапись беспокоивших дипломатом звуков опубликовало агентство Associated Press (AP).
Профессор сенсорной биологии Фернандо
При этом специалисты допускают некоторые отклонения, так как запись была сделана не на улице, а в помещении.
«Запись AP также демонстрирует угасание частоты в отдельно взятых импульсах, это отличительная акустическая черта звукообразования у сверчков», — отметил
Ученые даже определили вид сверчка — индийский короткохвостый.
Власти Кубы неоднократно отрицали проведение «акустических атак», указывая на бездоказательность заявлений Вашингтона. В 2018 году США эвакуировали из генконсульства в китайском Гуанчжоу 11 дипломатов также якобы
В сентябре американские СМИ со ссылкой на спецслужбы заявили, что к «акустическим атакам» причастна Россия.