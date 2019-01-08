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08:35 (мск), источник: Известия

Виновниками «акустических атак» на дипломатов США на Кубе назвали сверчков

Звуки, которые американские дипломаты на Кубе приняли за акустические атаки, могли быть стрекотанием сверчков. К такому выводу пришли ученые, сообщает CNN.

Источник: Reuters

Американские власти утверждают, что в Гаване с 2016 по 2017 год от «акустических атак» пострадали 24 дипломата.

Они жаловались на потерю слуха, тошноту, головные боли и нарушение координации. США возложили ответственность на Кубу и отозвали 60% сотрудников своего посольства.

Позже аудиозапись беспокоивших дипломатом звуков опубликовало агентство Associated Press (AP).

Профессор сенсорной биологии Фернандо Монтеалегре-Дзапата из британского университета и американский исследователь Александр Стубб пришли к выводу, что обнародованные звуки до мельчайших деталей — по продолжительности, частоте повторения импульсов и энергетическому спектру — совпадают со стрекотанием сверчков, отмечает CNN.

При этом специалисты допускают некоторые отклонения, так как запись была сделана не на улице, а в помещении.

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«Запись AP также демонстрирует угасание частоты в отдельно взятых импульсах, это отличительная акустическая черта звукообразования у сверчков», — отметил Монтеалегре-Дзапата.

Ученые даже определили вид сверчка — индийский короткохвостый.

Власти Кубы неоднократно отрицали проведение «акустических атак», указывая на бездоказательность заявлений Вашингтона. В 2018 году США эвакуировали из генконсульства в китайском Гуанчжоу 11 дипломатов также якобы из-за звукового воздействия.

В сентябре американские СМИ со ссылкой на спецслужбы заявили, что к «акустическим атакам» причастна Россия.

Тайна акустических атак раскрыта: американских дипломатов донимали сверчки
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07:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Акустические атаки на Кубе
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