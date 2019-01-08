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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ

ООН ищет новый дом бежавшей из Саудовской Аравии девушке

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) ищет страну, которая бы предоставила убежище 18-летней Рахаф Альканун, сбежавшей из Саудовской Аравии, сообщает тайское издание Khaosod.

Сама девушка утверждает, что на родине подвергалась «многолетнему насилию» со стороны близких.

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Рахаф Альканун хотела улететь в Австралию, и на прошлой неделе транзитным рейсом прибыла в Бангкок. Однако там у нее отобрали паспорт сотрудники посольства Саудовской Аравии. Они заявили, что девушка должна вернуться на родину. Рахаф Альканун сбежала от дипломатов и забаррикадировалась в транзитной зоне аэропорта.

Информация о девушке распространилась по соцсетям после того, как та завела аккаунт в Twitter и рассказала свою историю. 8 января Рахаф Альканун встретилась с представителями UNHCR. Организация согласилась взять девушку под свою защиту и помочь ей с оформлением документов для переезда. Власти Таиланда временно разрешили девушке въезд в страну.

Сама Рахаф Альканун написала, что хочет получить убежище в Канаде, США, Австралии или Великобритании.

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