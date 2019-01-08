На Украине признали вмешательство своих политиков в американские выборы

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и депутат Верховной рады Сергей Лещенко распространили данные о наличии имени Пола Манафорта в списках «черной бухгалтерии Партии регионов» из материалов досудебного расследования.

«Судом установлена причинно-следственная связь между действиями Сытника и Лещенко и уходом Пола Манафорта с поста руководителя штаба кандидата в президенты США», — говорится в сообщении.

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Кроме того, действия Сытника и Лещенко попали под статью Уголовного кодекса Украины об ограничении разглашения данных досудебного расследования. «Обращаю особое внимание, что вину за вмешательство в избирательные процессы США возлагают не на Лещенко и Сытника, а на государство Украина в целом», — процитировали в заявлении слова руководителя общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. Его обвиняют в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, а также контактах с российскими высокопоставленными лицами с целью повлиять на избирательный процесс в США.