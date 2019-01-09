Синод Греции не признал новую Православную церковь Украины

Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) прокомментировал решение, заявив, что в Греции, «как и во всем православном мире, осознают всю сложность этого вопроса, связанную, в том числе и с отсутствием канонического архиерейского рукоположения главы новой структуры».