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00:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Синод Греции не признал новую Православную церковь Украины

Священный Синод Элладской православной церкви отказался признать новую Православную церковь Украины (ПЦУ). «Священный Синод решил передать вопрос признания Элладской церковью новой автокефальной церкви Украины на рассмотрение Священного Собора иерархии Элладской церкви», — говорится в сообщении греческого Синода (цитата по «Интерфаксу»).

Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) прокомментировал решение, заявив, что в Греции, «как и во всем православном мире, осознают всю сложность этого вопроса, связанную, в том числе и с отсутствием канонического архиерейского рукоположения главы новой структуры».

Напомним, в декабре в Киеве прошел объединительный собор, на котором предстоятелем новой церкви был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для ПЦУ. На следующий день документ вместе с посохом передали митрополиту Епифанию.

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