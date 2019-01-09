Синод Греции не признал новую Православную церковь Украины
Священный Синод Элладской православной церкви отказался признать новую Православную церковь Украины (ПЦУ). «Священный Синод решил передать вопрос признания Элладской церковью новой автокефальной церкви Украины на рассмотрение Священного Собора иерархии Элладской церкви», — говорится в сообщении греческого Синода (цитата по «Интерфаксу»).
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