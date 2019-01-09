От NASA ждут особого неприглашения

Источник: РИА "Новости"

«Роскосмос» пока не планирует разрывать контакты с NASA ни по части лунной программы, ни по другим вопросам, несмотря на «неприятный сюрприз» в виде аннулирования приглашения главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США, рассказали «Ъ» в госкорпорации. Глава агентства Джим Брайденстайн объявил о таком решении в первых числах января. Но, как стало известно «Ъ», «Роскосмос» до сих пор не получил из Вашингтона формального отказа в организации визита, намеченного на февраль 2019 года. Все решения об ответе российская сторона, по данным «Ъ», будет принимать в первую рабочую неделю января.

В «Роскосмос» не поступал отказ NASA принять главу госкорпорации Дмитрия Рогозина. Как рассказал «Ъ» официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко, документа об аннулировании приглашения до сих пор никто не видел.

Еще раз подтверждаю, что были только публикации в СМИ, так что формально констатировать отказ мы пока не можем.

По его словам, для госкорпорации заявления Джима Брайденстайна стали «неприятной неожиданностью», подготовка к визиту господина Рогозина в NASA в феврале 2019 года шла полным ходом и в «рабочем режиме».

В госкорпорации призвали не преувеличивать возможные последствия. «Нет, все эти предположения о немедленном выходе из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway или отказе от других обязательств не имеют под собой основы. Мы намерены соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в “Роскосмосе” пока не собираются», — заявил «Ъ» Владимир Устименко. Он подтвердил «Ъ», что в госкорпорации считают странным, что NASA общается с «Роскосмосом» через СМИ, а не напрямую, и по-прежнему ждут разъяснений.

Напомним, о том, что агентство не станет принимать Дмитрия Рогозина в феврале 2019 года, стало известно в первых числах января.

Глава агентства Джим Брайденстайн связал свое решение с позицией ряда американских сенаторов, о чем сообщил в интервью газете The Washington Post. «От многих сенаторов мы слышали, что это (приглашение Дмитрия Рогозина.— “Ъ”) не очень хорошая идея. Я хотел соблюсти интересы сенаторов и отозвал приглашение», — сказал он. По его словам, приглашая главу «Роскосмоса», он думал, что «будет хорошо, если мир увидит, что страны, имеющие разногласия по другим проблемам, могут сотрудничать в космической сфере». Он отметил, что не консультировался с Белым домом ни по вопросу о приглашении господина Рогозина, ни по вопросу об отзыве этого приглашения. Первоначально, как сообщала The Washington Post, визит, запланированный на февраль, хотели перенести, однако из-за возросшей критики в агентстве решили, что лучше вовсе отозвать приглашение.

В России решение NASA вызвало беспокойство. И ученые и предположили, что из-за отмены визита могут пострадать совместные проекты освоения Луны, включая создание окололунной станции Gateway (об этом, в частности, должны были говорить на двусторонней встрече в феврале), программу МКС и проект исследования Венеры. Причем, по их мнению, речь может идти даже об уже подписанных договоренностях.



Тот факт, что аннулирование приглашения стало «неприятным сюрпризом», подтверждали и другие собеседники «Ъ». Уточняя при этом, что переговоры ждали обе стороны, так как они должны были стать своеобразной точкой в обсуждении скандала на МКС, а также стартом к принятию принципиальных решений по другим темам. В интервью «Ъ» глава НПО «Энергомаш» (изготавливает для США двигатели РД-180 и РД-181 для ракет Atlas V и Antares) Игорь Арбузов отмечал, что отношения улучшились. «У меня сложилось ощущение, что период похолодания, который очень чувствовался прошлой зимой и весной, сменился потеплением. Во всяком случае, такое впечатление оставила моя недавняя поездка в США. Думаю, что положительно сказались в том числе контакты новой администрации “Роскосмоса” с руководством NASA. Там ждут визита Дмитрия Олеговича уже в феврале 2019 года», — заявил он тогда «Ъ».



Весной 2018 года стало известно, что США предложили России изготовить для окололунной станции Gateway только один шлюзовой модуль, предназначенный для выхода экипажей в открытый космос (при этом сам модуль должен был быть изготовлен по американским стандартам и под американские скафандры). Глава «Роскосмоса» отмечал, что Россия может участвовать в проекте только на равноправных началах, перспективы будут обсуждаться на Байконуре в ходе визита на космодром главы NASA в октябре 2018 года.

Однако старт тогда закончился аварией, что значительно отвлекло внимание от обсуждения других вопросов.