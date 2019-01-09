Провокации, санкции и экономический кризис
Эксперты представили прогноз международных трендов на 2019 год.
Эксперты представили прогноз международных трендов на 2019 год.
Консалтинговое агентство МГИМО «Евразийские стратегии» представило прогноз ключевых международных трендов на 2019 год. По мнению экспертов, стоит ожидать новых геополитических провокаций, санкций и ухудшения состояния мировой экономики. Впрочем, есть и хорошие новости.
В составлении прогноза участвовали семь экспертов агентства «Евразийские стратегии», включая его руководителя, кандидата политических наук Андрея Сушенцова (так же являющегося программным директором Валдайского клуба и директором Лаборатории анализа международных процессов МГИМО). В предисловии к обзору сказано, что сегодняшнюю мировую политику невозможно объяснить через одно или несколько ключевых противостояний — России с Западом, США с Китаем, Севера с Югом и так далее. «Как партизанская война, не имеющая линии фронта, геополитическое соперничество распадается на отдельные очаги, внезапно вспыхивающие и порой так же внезапно гаснущие», — отмечают авторы.
«С одной стороны, государства избегают признавать, что живут не по расписанию мирного времени. Все ожидают новых международных кризисов, — констатируют составили доклада.— С другой — структура ожиданий по поводу этих кризисов разрушена. Нет представления о том, что может послужить их источником, какой характер и масштабы они примут, к каким последствиям приведут. Нерелевантной стала и прежняя шкала оценки рисков. Отсюда постоянная угроза избыточной, непропорциональной реакции на кризис со стороны его участников».
Эксперты обозначили десять тенденций мировой политики в наступившем году:
1. Новые провокации. Большая война между ведущими державами невозможна
Неизбежны, по мнению экспертов «Евразийских стратегий», и новые шпионские скандалы с разоблачением «российских агентов» или «руки Москвы». Напомним, в 2018 году 15 стран обвинили Россию во вмешательстве в их внутренние дела.
2. Новая полицентричность. Авторы доклада отмечают, что военное лидерство Соединенных Штатов в мире сохраняется, но констатируют, что все больше государств бросают вызов этому лидерству. В этой связи они ожидают «наращивание арсеналов обычных вооружений всеми, кто может себе это позволить» и «бум строительства военных баз за рубежом».
3. Новый популизм. Политический популизм продолжит формировать национальную социальную и политическую повестку дня в старых и молодых демократиях, уверены авторы доклада. Устойчивость этого тренда, по их мнению, предопределена системными причинами: «Годы глобального экономического роста сопровождались углублением
4. Новые санкции. По мнению экспертов, методы стратегической конкуренции меняются, и санкции уже стали рутиной международной экономической жизни, еще одним труднопреодолимым торговым барьером.
При этом эксперты полагают, что Германия не поддастся американскому давлению и «Северный поток-2» будет построен и открыт. «Его значение для стабильного снабжения Западной Европы газом настолько велико, а альтернативы столь затратны (как СПГ из США) или эфемерны (как модернизация украинской газотранспортной системы), что политические предрассудки не будут приняты в расчет», — уверены авторы доклада. По этой же причине эксперты не ожидают новых санкций ЕС в отношении России — если ситуация на Украине не станет намного хуже.
5. Новая сила. По мнению экспертов, геополитическое ускорение в современном мире заставляет ключевых игроков находить гибкие, но действенные способы проецирования силы, дающие широкие возможности по дозированию давления. «На фоне ресурсоемких наземных операций минувшего века и пока еще не получивших всеобщего распространения наступательных киберопераций грядущих десятилетий особое значение обретают
6. Новый экономический кризис. США, как отмечают российские политологи, стоят на пороге нового кризиса. «Экономика пока стабильна и в 2019 году спада ожидать не стоит, однако постепенно накапливаются проблемы, которые на горизонте трех лет приведут к серьезным последствиям для всего мира», — предупреждают они.
«Обама многое сделал для либерализации торговли, но тарифная война с Китаем и ЕС, затеянная Трампом, породила дефицит предложения и разогнала инфляцию. Спазматические попытки США сдержать развитие Huawei и других китайских флагманов лишили Китай стимула соблюдать западные правила игры. Пекин, защищая свои достижения, прибегнет к резким шагам, начав закрывать рынок для американских и европейских конкурентов».
7. Новые политические кризисы. Российские эксперты констатируют наличие острых внутриполитических противоречий в целом ряде стран — от США и Франции, до Украины, Венесуэлы и Египта. «Внутриполитическая хрупкость этих государств может послужить в новом году источником международных кризисов», — полагают они.
В случае с США составители доклада не исключают импичмента президента: «Высокий антирейтинг, потеря контроля над Палатой представителей, многочисленные скандалы, негодование либеральных кругов — Дональд Трамп за два года принес много нового в политическую жизнь Соединенных Штатов.
Демократы не будут собой, если хотя бы не попытаются объявить импичмент президенту в 2019-м. Настало время предметно присмотреться к
8. Новые союзники. «В мире, полном неопределенностей, юридические гарантии союзнических обязательств стали цениться меньше. Эрозия многосторонних союзов продолжается. Мы полагаем, что это затронет как НАТО, так и российские союзы, в частности ОДКБ и ЕАЭС», — предупреждают составители доклада. ОДКБ, по их мнению, будет испытывать сложности
9. Новый стиль в политике. По мнению экспертов, после
10. Новый мир. Эксперты полагают, что в 2019 году ситуация в ряде горячих точек может улучшиться: речь, прежде всего, идет о Йемене и Сирии.
Из заключения доклада, между тем, следует, что делать сегодня
Елена Черненко