Провокации, санкции и экономический кризис

Источник: Reuters

Консалтинговое агентство МГИМО «Евразийские стратегии» представило прогноз ключевых международных трендов на 2019 год. По мнению экспертов, стоит ожидать новых геополитических провокаций, санкций и ухудшения состояния мировой экономики. Впрочем, есть и хорошие новости.

В составлении прогноза участвовали семь экспертов агентства «Евразийские стратегии», включая его руководителя, кандидата политических наук Андрея Сушенцова (так же являющегося программным директором Валдайского клуба и директором Лаборатории анализа международных процессов МГИМО). В предисловии к обзору сказано, что сегодняшнюю мировую политику невозможно объяснить через одно или несколько ключевых противостояний — России с Западом, США с Китаем, Севера с Югом и так далее. «Как партизанская война, не имеющая линии фронта, геополитическое соперничество распадается на отдельные очаги, внезапно вспыхивающие и порой так же внезапно гаснущие», — отмечают авторы.

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«С одной стороны, государства избегают признавать, что живут не по расписанию мирного времени. Все ожидают новых международных кризисов, — констатируют составили доклада.— С другой — структура ожиданий по поводу этих кризисов разрушена. Нет представления о том, что может послужить их источником, какой характер и масштабы они примут, к каким последствиям приведут. Нерелевантной стала и прежняя шкала оценки рисков. Отсюда постоянная угроза избыточной, непропорциональной реакции на кризис со стороны его участников».

Эксперты обозначили десять тенденций мировой политики в наступившем году:

1. Новые провокации. Большая война между ведущими державами невозможна из-за угрозы ядерной эскалации, поэтому конфликтующие государства наносят друг другу ущерб при помощи провокаций: «медийных, шпионских, спортивных — иногда просто грязных, иногда — еще и с ни в чем не повинными жертвами».

В 2019 году авторы обзора ожидают новых провокаций, прежде всего, в Сирии и на Украине. При этом из доклада следует, что Россия — жертва провокаций, а не их организатор, как-то утверждают на Западе.

Неизбежны, по мнению экспертов «Евразийских стратегий», и новые шпионские скандалы с разоблачением «российских агентов» или «руки Москвы». Напомним, в 2018 году 15 стран обвинили Россию во вмешательстве в их внутренние дела.

2. Новая полицентричность. Авторы доклада отмечают, что военное лидерство Соединенных Штатов в мире сохраняется, но констатируют, что все больше государств бросают вызов этому лидерству. В этой связи они ожидают «наращивание арсеналов обычных вооружений всеми, кто может себе это позволить» и «бум строительства военных баз за рубежом».

«Причем лидировать будут не европейские, а азиатские государства», — прогнозируют эксперты.

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3. Новый популизм. Политический популизм продолжит формировать национальную социальную и политическую повестку дня в старых и молодых демократиях, уверены авторы доклада. Устойчивость этого тренда, по их мнению, предопределена системными причинами: «Годы глобального экономического роста сопровождались углублением социально-экономического неравенства внутри стран, элиты эволюционировали в обособленный от управляемых “сытый” истеблишмент, залог устойчивого самовоспроизводства которого — в выхолащивании политического и идеологического содержания своей платформы. Однако идеологическая борьба возвращается».

4. Новые санкции. По мнению экспертов, методы стратегической конкуренции меняются, и санкции уже стали рутиной международной экономической жизни, еще одним труднопреодолимым торговым барьером.

«Из внешнеполитического инструмента санкции превращаются во внешнеэкономический. В 2019 году новая природа санкций проявит себя отчетливей — по мере возникновения новых торговых войн», — отмечается в документе.

При этом эксперты полагают, что Германия не поддастся американскому давлению и «Северный поток-2» будет построен и открыт. «Его значение для стабильного снабжения Западной Европы газом настолько велико, а альтернативы столь затратны (как СПГ из США) или эфемерны (как модернизация украинской газотранспортной системы), что политические предрассудки не будут приняты в расчет», — уверены авторы доклада. По этой же причине эксперты не ожидают новых санкций ЕС в отношении России — если ситуация на Украине не станет намного хуже.

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5. Новая сила. По мнению экспертов, геополитическое ускорение в современном мире заставляет ключевых игроков находить гибкие, но действенные способы проецирования силы, дающие широкие возможности по дозированию давления. «На фоне ресурсоемких наземных операций минувшего века и пока еще не получивших всеобщего распространения наступательных киберопераций грядущих десятилетий особое значение обретают военно-морские силы», — сказано в докладе.

6. Новый экономический кризис. США, как отмечают российские политологи, стоят на пороге нового кризиса. «Экономика пока стабильна и в 2019 году спада ожидать не стоит, однако постепенно накапливаются проблемы, которые на горизонте трех лет приведут к серьезным последствиям для всего мира», — предупреждают они.

«Катастрофа ипотечного рынка 2007 года побудила власти США усилить регулирование финансового сектора. Однако администрация Трампа ослабила эти меры контроля, создавая предпосылки для повторения старых ошибок», — отмечается в докладе.

«Обама многое сделал для либерализации торговли, но тарифная война с Китаем и ЕС, затеянная Трампом, породила дефицит предложения и разогнала инфляцию. Спазматические попытки США сдержать развитие Huawei и других китайских флагманов лишили Китай стимула соблюдать западные правила игры. Пекин, защищая свои достижения, прибегнет к резким шагам, начав закрывать рынок для американских и европейских конкурентов».

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7. Новые политические кризисы. Российские эксперты констатируют наличие острых внутриполитических противоречий в целом ряде стран — от США и Франции, до Украины, Венесуэлы и Египта. «Внутриполитическая хрупкость этих государств может послужить в новом году источником международных кризисов», — полагают они.

В случае с США составители доклада не исключают импичмента президента: «Высокий антирейтинг, потеря контроля над Палатой представителей, многочисленные скандалы, негодование либеральных кругов — Дональд Трамп за два года принес много нового в политическую жизнь Соединенных Штатов.

США с их обострившимися культурными войнами стали провозвестником тренда на реидеологизацию внутренней политики на Западе.

Демократы не будут собой, если хотя бы не попытаются объявить импичмент президенту в 2019-м. Настало время предметно присмотреться к вице-президенту Майклу Пенсу". Впрочем, в докладе сказано, что в нынешних условиях рассчитывать на смягчение российско-американских противоречий невозможно — «кто бы ни находился в Белом доме».

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8. Новые союзники. «В мире, полном неопределенностей, юридические гарантии союзнических обязательств стали цениться меньше. Эрозия многосторонних союзов продолжается. Мы полагаем, что это затронет как НАТО, так и российские союзы, в частности ОДКБ и ЕАЭС», — предупреждают составители доклада. ОДКБ, по их мнению, будет испытывать сложности из-за смены власти в Армении, а ЕАЭС — из-за особой позиции Белоруссии.

9. Новый стиль в политике. По мнению экспертов, после четырех-пяти лет жесткого стиля в политическом лидерстве неизбежно его смягчение: «Население и элиты устают жить в ожидании новой мировой войны, пока политики театрально демонстрируют миру уверенную готовность идти до конца. Следующий цикл лидеров даст нам мягких — по крайней мере, по стилю — политиков».

10. Новый мир. Эксперты полагают, что в 2019 году ситуация в ряде горячих точек может улучшиться: речь, прежде всего, идет о Йемене и Сирии.

Из заключения доклада, между тем, следует, что делать сегодня какие-либо прогнозы очень сложно, и мир уже даже «привык к неопределенности как новой норме».

В сложившейся ситуации эксперты призывают российские власти быть предсказуемыми, избегать рефлекторной реакции на провокации и подробно объяснять свою позицию.