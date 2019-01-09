В Конгрессе попросили минфин США отложить снятие санкций с «Русала» и En+

Источник: AFP 2018

Председатели семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали администрацию Трампа отложить снятие санкций с компаний «Русал» и En+, связанных с Олегом Дерипаской. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам нижней палаты.

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«Председатели семи комитетов в Палате представителей призывают администрацию Трампа объяснить смягчение санкций в отношении предприятий, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской. В ответ на уведомление от 19 декабря 2018 года, в котором минфин США сообщил о намерении прекратить действие санкций против этих связанных с Дерипаской компаний, законодатели призвали министра финансов Стивена Мнучина провести брифинг для членов Конгресса и отложить вступление в силу решения о прекращении действия санкций до тех пор, пока у членов [Конгресса] не останется вопросов», — говорится в заявлении.

Ранее во вторник стало известно, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер внес в Конгресс США проект документа, который может заблокировать решение минфина США о снятии санкций с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго».

Сенатор подчеркнул, что не имеет четкой позиции по вопросу об ограничениях, а причиной появления такой инициативы стали его приверженность процедурным требованиям и желание принять решение о снятии или сохранении санкций в стенах парламента.

Шумер отмечал, что законодатели продолжат изучать решение администрации Трампа о снятии санкций с компаний, связанных с Дерипаской.