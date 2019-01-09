Bloomberg: демократы в Сенате США заблокировали принятие новых санкций против Сирии

Источник: AP 2018

По его данным, в процедурном голосовании только 56 сенаторов высказались за законопроект при необходимых 60 голосах, 46 человек проголосовали против. Отмечается, что многие демократы заявили, что они не будут голосовать за рассмотрение документов, не связанных с преодолением так называемого шатдауна — частичного приостановления работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств.

Как информирует Bloomberg, данный законопроект предусматривал введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, в частности, в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами.

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«Шатдаун» в США действует с 22 декабря. Он произошел из- за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение стены на границе с Мексикой. Демократы в свою очередь заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.