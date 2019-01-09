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07:42 (мск), источник: РИА Новости

Япония ищет поддержки США в вопросе мирного договора с Россией

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости. Токио рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией, так как это станет противовесом растущему влиянию Китая, заявил Кацуюки Каваи — специальный помощник по внешней политике председателя Либерально-демократической партии, премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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«Японо-американский союз должен стать эффективным противодействием Китаю», — цитирует агентство Киодо слова Каваи, сказанные им в ходе лекции в Вашингтоне.

В этом контексте помощник Абэ заявил, что Япония рассчитывает на поддержку США в деле заключения мирного договора с Россией, так как это важно для противодействия Токио и Вашингтона Пекину.

Он назвал также «стратегическим» визит Абэ в Китай в октябре прошлого года, так как он способствовал «смягчению напряженности между Японией и Китаем» и заявил, что «Япония не собирается присоединятся к проекту Китая «один пояс — один путь».

Проблема мирного договора между Россией и Японией

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

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Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В ноябре президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэпришли к соглашению об ускорении переговоров по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

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